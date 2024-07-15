Jim Carrey sanat eserlerini satıyor

Komedyen ve sinema oyuncusu Jim Carrey sanat koleksiyonunu satışa çıkarıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Altın Küre ödüllü komedyen ve sinema oyuncusu Jim Carrey, 30 senede meydana getirdiği sanat koleksiyonunu satışa çıkarıyor.

Carrey’nin eserleri, Bonhams Müzayede Evi tarafından 25 Temmuz’da yapılacak “Modern Tasarım: Sanat” isimli müzayedede satışa sunulacak.

Açık artırmada Carrey’nin sahibi olduğu sanat eserlerinin yanı sıra tasarım nesneleri ve fotoğrafları da yer alacak.