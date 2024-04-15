Kahramanmaraşlı antikacıda 10 bin farklı ürün var: Hepsinin sahibi vardı kimse kalmadı

Kahramanmaraş’ta antikacılık yapan 77 yaşındaki vatandaş, iş yerinde satışa asırlık eşyaları satışa sunarken, "Dünya boş, bunların da hepsinin sahipleri vardı kimse kalmadı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 30 yıldır antikacılık yapan Semih Aslan, ilerlemiş yaşına rağmen antika dükkanındaki eşyaları ve iş yerini bırakamıyor.

10 BİN FARKLI ÜRÜN VAR

Binlerce antika arasında vaktini geçiren Aslan, "30 yılı aşkındır buradayım. Eski işlerle uğraşıyoruz. Her şey var 10 bin farklı ürün var. Kış mevsiminde müşteri olmaz yaz mevsiminde müşteri olur. Dünya boş gelip gideceksin bunların hepsinin sahipleri vardı gelip gittiler, biz de gelip gideceğiz" dedi.

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