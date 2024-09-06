Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Kanuni Sultan Süleyman vefat yıl dönümünde anıldı

Kanuni Sultan Süleyman vefat yıl dönümünde anıldı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Kanuni Sultan Süleyman vefat yıl dönümünde anıldı
Kültür - Sanat Haberleri  / AA

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kanuni Sultan Süleyman'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nde yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde "Kanuni Sultan Süleyman Sergisi" açıldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz,  serginin önemli olduğunu belirterek, bir hafta açık kalacağını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman vefat yıl dönümünde anıldı - 1. Resim

Yılmaz, sergide Kanuni Sultan Süleyman'ın "Muhibbi Divanı" başta olmak üzere onun dönemine ait Piri Reis, Katip Çelebi ve Ahmed Karahisari'nin eserlerinin yer aldığını aktararak, "Sergi çok önemli sanatkarlarımızın, hattatlarımızın ve müelliflerimizin emek verdiği eserlerden oluşuyor. Baki ve benzeri şairlerimizin de eserleri yer alıyor. Sergiye gezmeye gelen misafirler burada dönemin sanatını, kültürünü düşünce hayatını görebilecekler." dedi.

Daha sonra Prof. Dr. Suphi Saatçi katılımcılara Süleymaniye Külliyesi'ni gezdirerek, Mimar Sinan hakkında bilgiler verdi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: AA
Adaylar ek tercihlerde puanın üstü tercih yapabilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÜİK Türkiye'nin kültürel sermayesini açıkladı: Son 24 yılda müze sayıları sürekli arttı - Kültür - SanatTÜİK Türkiye'nin kültürel sermaye raporunu açıkladıEfes Antik Kenti gece müzeciliğiyle rekora koşuyor! Ziyaretçi sayısı ters köşe yaptı - Kültür - SanatGece müzeciliği tahminleri ters köşe yaptıBakanlık sinemaya 97 milyon 750 bin lira destek sağladı! İşte o filmler... - Kültür - SanatSinemaya 97 milyon 750 bin lira destek sağlandıİstanbul Modern'de Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın dikkat çeken 100.yıl sergisi: Dünyalar Arasında - Kültür - SanatJapon sanatçının dikkat çeken 100. yıl sergisi İstanbul'daOscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı - Kültür - SanatOscar'ın habercisi olan festival böyle başladıEskişehir'de literatüre ilk defa geçen arkeolojik keşif! 5 bin 200 yıl önce özellikle gömülmüş - Kültür - Sanat5 bin 200 yıl önce özellikle gömülmüş
Sonraki Haber Yükleniyor...