Karadeniz’de tren turizmi başlıyor! Karaelmas Ekspresi 12 Nisan’da ilk seferini yapacak

Karadeniz'de tren turizmini başlatacak olan Karaelmas Ekspresi 12 Nisan'da ilk seferini yapacak. Trenin kalkış durağı Ankara, son durağı ise Zonguldak olacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ

Geçtiğimiz yıl 27 Şubat’ta ilk seferini yapması beklenen ancak 6 Şubat depremleri sebebiyle ertelenen Karaelmas Turizm Ekspresi, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü 12 Nisan’da ilk seferini gerçekleştirecek.

Tren, Ankara Kalecik’ten başlayarak, Çankırı, Çerkeş, Karabük-Eskipazar (Hadrianapolis antik kenti), Yenice, Safranbolu, Filyos, Bartın, Amasra ve son olarak Zonguldak hatlarında sefer yapacak.

Çankırı’da Tuz Mağarası, Çankırı Müzeleri; Filyos’ta Tios antik kenti; Zonguldak’ta ise Gökgöl Mağarası ile Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı da gezilebilecek.

Seferlerde kullanılacak Özel Turistik Karaelmas Treni’nde 3 pulman, 230 kişilik 1 kuşetli vagon ile 1 yemekli vagon yer alacak.

Vatandaşlar, ilkbahar ve sonbahar aylarında da Karadeniz keyfi yaşarken, bölgede turizm hareketliliği artacak, ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Proje, bölgenin tanınırlığının ve marka değerinin artması açısından da önemli.