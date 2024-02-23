Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Kültür - Sanat > Karadeniz’de tren turizmi başlıyor! Karaelmas Ekspresi 12 Nisan’da ilk seferini yapacak

    Karadeniz’de tren turizmi başlıyor! Karaelmas Ekspresi 12 Nisan’da ilk seferini yapacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Karadeniz’de tren turizmi başlıyor! Karaelmas Ekspresi 12 Nisan’da ilk seferini yapacak

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Karadeniz'de tren turizmini başlatacak olan Karaelmas Ekspresi 12 Nisan'da ilk seferini yapacak. Trenin kalkış durağı Ankara, son durağı ise Zonguldak olacak.

    ESMA ALTIN'IN HABERİ

    Geçtiğimiz yıl 27 Şubat’ta ilk seferini yapması beklenen ancak 6 Şubat depremleri sebebiyle ertelenen Karaelmas Turizm Ekspresi, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü 12 Nisan’da ilk seferini gerçekleştirecek.

    Tren, Ankara Kalecik’ten başlayarak, Çankırı, Çerkeş, Karabük-Eskipazar (Hadrianapolis antik kenti), Yenice, Safranbolu, Filyos, Bartın, Amasra ve son olarak Zonguldak hatlarında sefer yapacak.

    Çankırı’da Tuz Mağarası, Çankırı Müzeleri; Filyos’ta Tios antik kenti;  Zonguldak’ta ise Gökgöl Mağarası ile Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı da gezilebilecek.

    Seferlerde kullanılacak Özel Turistik Karaelmas Treni’nde 3 pulman, 230 kişilik 1 kuşetli vagon ile 1 yemekli vagon yer alacak.

    Vatandaşlar, ilkbahar ve sonbahar aylarında da Karadeniz keyfi yaşarken, bölgede turizm hareketliliği artacak, ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Proje, bölgenin tanınırlığının ve marka değerinin artması açısından da önemli.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Nostaljik oyun prömiyer yaptı! “Maviydi Bisikletim”de kuklalarla performans - Kültür - SanatNostaljik oyun prömiyer yaptı! “Maviydi Bisikletim”de kuklalarla performansİstanbul Modern’de dokuma atölyesi! Misafir sanatçı Fırat Neziroğlu - Kültür - Sanatİstanbul Modern’de dokuma atölyesi! Misafir sanatçı Fırat NeziroğluGazze’de sanat enkazda yapılıyor! - Kültür - SanatGazze’de sanat enkazda yapılıyor!Ankara Palas kapılarını açtı, "Batı’ya açılan pencere" artık müze! - Kültür - SanatAnkara Palas kapılarını açtı, "Batı’ya açılan pencere" artık müze!Sinemada bu hafta: Nazilerin Auschwıtz kampından sıra dışı bir hikaye ''İlgi Alanı'' - Kültür - SanatSinemada bu hafta: Nazilerin Auschwıtz kampından sıra dışı bir hikaye ''İlgi Alanı''Refik Anadol'un kreatif zekası ile yapay zeka Londra Serpentine Galeri'de buluştu - Kültür - SanatRefik Anadol'dan yapay zeka ile sanat için ipuçlarıRestorasyon tamam: Tarihi Saat Kulesi saatine kavuştu - Kültür - SanatRestorasyon tamam: Tarihi Saat Kulesi saatine kavuştu
    Sonraki Haber Yükleniyor...