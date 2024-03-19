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Haberler > Kültür - Sanat > Kayıp sokak sanatçısı Banksy ortaya çıktı! İnsanlar çizdiği resmin olduğu sokağa koştu

Kayıp sokak sanatçısı Banksy ortaya çıktı! İnsanlar çizdiği resmin olduğu sokağa koştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayıp sokak sanatçısı Banksy ortaya çıktı! İnsanlar çizdiği resmin olduğu sokağa koştu

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra'da budanmış bir ağacın arkasındaki duvara yeşil boya püskürterek oluşturduğu duvar resmiyle yeniden ortaya çıktı.

Dünyanın farklı yerlerinde yaptığı şablon tekniğinde grafitilerle tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra'nın Finsbury Park bölgesinde bir duvara püskürttüğü yeşil boyayla kendinden söz ettirdi.

İngiltere medyasında yer alan habere göre Finsbury Park bölgesinde yaşayan vatandaşlar, mahalledeki bir duvarda dün sabah yeşil boya püskürtülerek oluşturulmuş bir ağaç şekli ve sprey püskürten bir insan figürüyle karşılaştı.

Kayıp sokak sanatçısı Banksy ortaya çıktı! İnsanlar çizdiği resmin olduğu sokağa koştu - 1. Resim

Budanmış bir ağacın arkasına gelecek şekilde yapılmış püskürtme ve insan figürünün başta kime ait olduğu anlaşılmasa da tarzıyla Banksy'ye ait olduğu yorumları yapıldı.

Yaptığı eserlerin kendisine ait olduğunu göstermek için sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan Banksy ise öğlen saatlerinde söz konusu eserinin fotoğrafını paylaştı.

Ön plandaki ağacın yeşerdiği izlenimini veren çizim hakkında sosyal medyada eserin "çevreye dikkati çektiği" yorumları yapıldı.

Kayıp sokak sanatçısı Banksy ortaya çıktı! İnsanlar çizdiği resmin olduğu sokağa koştu - 2. Resim

"BİZİM SOKAĞIMIZI SEÇTİĞİ İÇİN GURUR DUYUYORUZ"

Banksy'nin eserin kendisine ait olduğunu duyurmasıyla duvarın bulunduğu sokak ziyaretçi akınına uğradı.

Eserin bulunduğu sokakta yaşayan Lidia Guerra, duvardan akan yeşil rengin doğanın yaşadığı çileyi anlattığını belirterek, "Bizim sokağımızı seçtiği için gurur duyuyoruz." dedi.

Kayıp sokak sanatçısı Banksy ortaya çıktı! İnsanlar çizdiği resmin olduğu sokağa koştu - 3. Resim

Chris Beskin ise "(Banksy'nin) Uzun zaman sonra yaptığı en büyük eser. Duvara yaptığı için kolayca çalınamaz ya da silinemez." diye konuştu.

GAZZE İÇİN DE ÇİZMİŞTİ

Banksy, aralık ayında da Londra'nın Peckham bölgesinde de üzerinde "Stop (dur)" yazan trafik levhası üzerine üç insansız hava aracı çizimi yerleştirmiş, eserin Banksy'ye ait olduğunun ortaya çıkmasından sonra iki kişi tabelayı çalmıştı.

Gazze için de çizimler yapan Banksy, gizli kimliği ve usta fırçası ile Londra' sokaklarında ilgi üzerinde tutmaya devam ediyor.

Kayıp sokak sanatçısı Banksy ortaya çıktı! İnsanlar çizdiği resmin olduğu sokağa koştu - 4. Resim

Sosyal medya kullanıcıları, bu eserle ilgili de "ateşkes çağrısı" yorumu yapmıştı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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