Kemal Sunal Müzesi kapılarını açtı

Türk sinemasının meşhur komedi oyuncularından Kemal Sunal adına Kadıköy'de müze açıldı. 60. Yıl Göztepe Parkı'ndaki Kemal Sunal Müzesi'nde oyuncunun filmlerinden sahneler ve özel eşyaları sergileniyor.

Hababam Sınıfı filmlerinden "İnek Şaban" tiplemesiyle hafızalara kazınan, onlarca kült yapıma imza atan Kemal Sunal, ailesinin de katkılarıyla adına özel bir müze açıldı.



Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal, kardeşleri Cemil ve Cengiz Sunal ile beraberindekiler kurdele keserek müzeyi gezdi.

Müzede, 2000 yılında vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına birçok obje sergileniyor.

KEMAL SUNAL'IN KISA HAYATI

"Salako", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı"nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterleri oynayan Sunal, tiplemeleriyle akıllarda kaldı.

Tam adı Ali Kemal Sunal olan oyuncu, 11 Kasım 1944'te Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak İstanbul Küçükpazar'da dünyaya geldi. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak zorlu şartlar altında çocukluk ve gençlik dönemini geçiren Sunal'ın babasını ikna eden Balkır, genç oyuncuyu Kenter Tiyatrosu'na götürerek, Müşfik Kenter ile tanıştırdı.

Profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1966'da başlayan Sunal'ı, Münir Özkul Devekuşu Kabare'de Sunal'ın oynadığı "Dün Bugün" adlı oyunu izledikten sonra yönetmen Ertem Eğilmez ile tanıştırdı. Eğilmez'in 1973'te çektiği, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın'ın da rol aldığı "Tatlı Dillim (1972)" filminin kadrosuna katılarak sinemaya adım attı.

Bu tarihten itibaren toplamda 82 filmde rol aldı. Yer aldığı rollerde Kemal Sunal; çoğu zaman "fakir, saf, düşük zekalı, sakar" bir karakterleri canlandırdı. Rollerinde sıklıkla "Şaban" ismini kullanmasıyla hafızalara kazındı.

Bu karakterler, kah köyden şehre göçen ezilen sınıfın bir ferdi, kah köyde tesadüfler neticesinden düzene ve düzenin temsilcisi ağaya engel çıkaran bir maraba oldu.

Bazen arkasında herhangi bir güç olmaksızın sermaye ve güç sahiplerine meydan okuyabilen bir "ortadirek", bazen de sevdiğine kavuşabilmek için başlık parası denkleştirmeye çalışan bir genç oldu.

Kemal Sunal, ''Kapıcılar Kralı'' filmi ile 1977'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü,1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

1998'de de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Rol aldığı bütün filmleri hala sevilerek izlenen Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000’de Balalayka filminin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetti.