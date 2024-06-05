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Kırgızistan'daki taş ocağında 4 bin yıllık dev mamut kemikleri bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırgızistan&#039;daki taş ocağında 4 bin yıllık dev mamut kemikleri bulundu

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesindeki bir taş ocağında mamut kemikleri bulundu.

Dünyada yaklaşık 4 bin yıl önce yaşayan mamutun kalıntılarına Kırgızistan'da rastlandı.

Kırgızistan Kültür, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Isık Göl bölgesinin Ak Suu ilçesindeki Cırgalah Nehri'nin eski taşkın yatağındaki taş ocağında mamutun kemiklerinin bulunduğu açıklandı.

Kırgızistan'daki taş ocağında 4 bin yaşında mamut kemikleri bulundu - 1. Resim

Taş ocağı sahibinin keşfi resmi kurumlara bildirmesi üzerine olay yerine arkeologların gönderildiği aktarılan açıklamada, “İnceleme sırasında diş ve çene kemiği parçalarının iki farklı yerde birbirlerinden 140-150 metre uzaklıkta, taş ocağının kum ve çakıl birikintilerinde 3 ila 5 metre derinlikte bulunduğu tespit edildi.

Kırgızistan'daki taş ocağında 4 bin yaşında mamut kemikleri bulundu - 2. Resim

Dişin bulunduğu alanın temizlenmesi sonucunda gömülü kemiğin bir kısmı ortaya çıkarıldı” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kemiklerin güneş ışığının etkisiyle hızla parçalanmaması için arkeologların çukurları yukarıdan aşağıya doğru çekiçleyerek mamut kafatasının alt kısmı olduğu ortaya çıkan buluntuyu temizledikleri, kemiklerin kötü korunması nedeniyle kafatasının sadece bir kısmını çıkarmayı başardıkları aktarıldı.

Kırgızistan'daki taş ocağında 4 bin yaşında mamut kemikleri bulundu - 3. Resim

Henüz çıkarılamayan kemiklerin daha sonra çıkarılmak üzere bırakıldığı belirtilen açıklamada, çıkarılan kemiklerin ise müzeye teslim edilmek üzere paketlendiği ifade edildi.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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