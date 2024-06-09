Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki fuar savaş kartallarıyla dikkat çekti

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde, plajların ve tatil köylerinin bulunduğu Issık Göl'de Uluslararası "Issık Göl Turizm Fuarı 2024" düzenlendi. Fuarda Türk kültürüne ait pek çok unsur dikkat çekerken, fuar alanındaki eğitimli savaş kartalları görenlerde hayret uyandırdı.

Issık Göl kıyısındaki Ruh Ordo Açık Hava Müze alanında organize edilen fuara, Özbekistan, Kazakistan, Rusya ve Çin'den firmalar, turistik ve ekolojik ürünleriyle katıldı.

Fuarda, Kırgızistan'ın 7 bölgesinden doğa, yatırım imkanları, yöresel mutfak kültürü, giysiler ve el sanatları tanıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da katkı sağladığı fuarda, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü stant açtı.

Fuarın organizatörleri ve devlet yetkilileri, stantları gezdi, ürünler ve kuruluşlara ilişkin bilgi aldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen fuarı, başkent Bişkek'te 5-8 Haziran'da düzenlenen 4. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne katılan Türk doktorlar da ziyaret etti

ISSIK GÖLÜ NEREDE?

Tabiat harikası olan Issık Gölü, Kırgızistan'ın kuzey doğusunda, Kazakistan hududuna yakın bir bölgede bulunuyor.

Küngöy Ala dağları ve Teskey Ala dağları arasındaki tektonik çukurda bulunan ve deniz seviyesinden 1606 m yükseklikte yer alan göl, Orta Asya'nın görülmesi gereken yerleri arasında sayılıyor.

Açılışta konuşan Issık Göl Bölge Valisi Ulanbek Daliyev, fuarı, Issık Göl'de turistik sezonun açılış etkinlikleri kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Daliyev, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nin öncelikle doğasıyla dikkati çektiğini belirterek, "Issık Göl'ümüz, Allah'ın verdiği dağdaki sularıyla doluyor. Doğayı korumalıyız. Yerli ve yabancı turistlere ilgi göstermeliyiz." dedi.

NİÇİN KARTALLAR EĞİTİLİYOR

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur da TİKA'nın dünyanın 61 ülkesinde, eğitim, sağlık, ekonomi, kültür ve turizm başta olmak üzere birçok alanda işbirliği projeleri yürüttüğünü söyledi.

Fuarda en dikkat şeylerden biriyle eğitimli savaş kartalları oldu.

Bozkır kültüründe özellikle vahşi hayvan saldırılarına karşı eğitimli kartallar hem iyi bir uyarıcı hem de korkusuzca kurtlarla savaşabilen kuşlardı.

Orta Asya'da kartal terbiyecileri henüz uçmayı bilmeyen küçük kartal yavrularını alıp avcılık ve spor müsabakaları için yetiştiriyorlar.

Bodur, Kırgızistan'ın refahı, turizm potansiyeline olan inanç ve desteğini belirtmek için bu "muazzam" fuara katıldıklarını vurgulayarak, "Kırgızistan'ın her alanındaki gelişimine destek olmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin, turizm sektöründe geniş tecrübesiyle dünya çapında tanındığını dile getiren Bodur, Kırgızistan'ın turizm potansiyelinin gelişmesi için katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Bodur, Türkiye'nin turizm sektöründeki deneyimlerini Kırgızistan'daki otel yöneticileriyle paylaştıklarını kaydetti.