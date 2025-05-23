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Kırk noktada 100 faaliyet! Kültür yolu Şanlıurfa’da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırk noktada 100 faaliyet! Kültür yolu Şanlıurfa’da
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa olacak. Yarın başlayıp dokuz gün boyunca devam edecek festivalde, yaklaşık 40 farklı noktada gerçekleştirilecek.

MURAT ÖZTEKİN - 100’den fazla faaliyetle, Şanlıurfa’nın tarihî ve kültürel zenginliği ortaya konacak. Festival çerçevesinde, sanatseverler dört bir yana yayılan sergilerde tarihi 12 bin yıl evveline uzanan şehrin kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı bulacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde “Beste Alperat”, “Gökyüzünden Türkiye” ve “Tat ve Kokular ile Tarihte Yolculuk” sergileri görülebilecek.

Şanlıurfa Mozaik Müzesinde ise “Quasimotho” sergisi ziyaretçilerle buluşacak. Mevlid-i Halil Camii ise adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı “Adil-i Mutlak” hat sergisine ev sahipliği yapacak. Festival çerçevesinde Balıklıgöl Medrese’de “Işıkla Ateş Arasında” mapping gösterisi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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