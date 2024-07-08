Kitap üretimi yılın ilk yarısında %6,9 arttı

Türkiye’de bu yılın ilk yarısında kitap üretimi arttı...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonundan (YAYFED) yapılan açıklamaya göre, yılın ilk altı ayı dikkate alındığında 2023 yılında gerçekleşen kitap üretim adedi 182 milyon 895 bin iken, 2024 yılındaki üretim 195 milyon 529 bine yükseldi.

Geçen yılın ilk altı ayı ile kıyaslandığında kitap üretimi %6,9 oranında arttı. Açıklanan datalara göre; ocak-haziran döneminde üretilen kitap sayısı ise son dokuz yılın zirvesine ulaştı. Ancak haziran ayındaki kitap imalatında geçen yılın ayına kıyasla yüzde 2,7 oranında küçülme gerçekleşti.