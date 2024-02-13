Komandolar Mehter Marşlarıyla yürüdü! Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu 106. yılında törenlerle anıldı

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun bu yıl 106'ncısı düzenlendi. Törene komandoların yürüyüşü damga vurdu. Kendilerine hayran bırakan askerlerin yürüyüşü esnasında Mehter Marşı çaldı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Aksun, 13 Şubat'ın tarihi öneminden bahsetti. Aksun, "Bizler bu vatan için canından, malından, sevdasından vazgeçmiş ecdadımızın emaneti olan bu toprakların neferi olmaya son nefesimizi verene kadar devam edeceğiz." dedi.

Programa komandoların Mehter eşliğinde yaptığı gösteri damga vurdu. Merkez Atletizm Pisti'ndeki programda, İl Jandarma Komutanlığı komando timleri gösteri yaptı, Türk bayrağı açtı.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Yayan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan milletvekilleri, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı. İl protokolünün yanı sıra 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve oyuncu Oktay Kaynarca da katıldı.