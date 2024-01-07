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    Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar Kültür ve Medeniyet Vakfı'nı kurdu

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kültür ve Medeniyet Vakfı'nı kurdu. İstanbul merkezli vakfın 10 milyon lira mal varlığı bulunuyor.

    Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar Kültür ve Medeniyet Vakfı&#039;nı kurdu
    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kültür ve Medeniyet Vakfının (KMV) kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, İstanbul merkezli vakıf, Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Abdullah Eren ve Mehmet Ali Nart tarafından kuruldu.

    'KADİM DEĞERLERLE...'

    "İnsanlık medeniyetinin serüvenini bir bütün içinde ele alarak kadim değerlerle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini" amaçlayan vakfın 10 milyon lira mal varlığı bulunuyor.

    Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olmuştu. 

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Selçuk BayraktarResmi Gazete
    Haberler > Kültür - Sanat > Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar Kültür ve Medeniyet Vakfı'nı kurdu
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