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Kültür - Sanat

Kültür Yolu beşinci defa Diyarbakır’da: 10 Ekim'de başlıyor

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Kültür Yolu beşinci defa Diyarbakır’da: 10 Ekim'de başlıyor
Başlık ResmiKültür Yolu beşinci defa Diyarbakır’da: 10 Ekim'de başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim’de Diyarbakır’da sanatseverlerle buluşacak. 9 gün sürecek festivalde konserden tiyatroya, sergilerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda program düzenlenecek.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim’de Diyarbakır’da gerçekleştirilecek.

Festivale beşinci defa ev sahipliği yapacak şehirde, 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat çalışmalarından çocuk faaliyetlerine kadar birçok program düzenlenecek.

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Diyarbakır’ın surlarla çevrili tarihî merkezi, İçkale Müze Kompleksi ve kentin farklı kültür sanat mekânları festivalin buluşma noktaları olacak. Konuya dair açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır’ın sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini festival programının farklı alanlarına taşıyarak, şehrin tarihî dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacaklarını belirtti.

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