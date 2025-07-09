Kültürel miras alanlarında ‘su riski’! WRI raporuna göre dünyada binden fazla alan tehdit altında

UNESCO Dünya Mirası alanlarının giderek artan “su riski” altında olduğu öne sürüldü. Dünya Kaynakları Enstitüsünün (WRI) yayınladığı rapora göre “Dünya Mirası” alanlarının yaklaşık yüzde 73’ü suyla alakalı tehditler açısından “yüksek risk” altında bulunuyor.

MURAT ÖZTEKİN - WRI’a göre 1.100’den fazla kayıtlı tarihî alanın kuraklık, su stresi, nehir taşkınları ve kıyı taşkınları gibi suya dair tehditlerle karşı karşıya olduğu öne sürülüyor. Dünya Mirası alanlarından yüksek ve aşırı yüksek su stresine maruz kalanların payının ise 2050 yılına kadar %40’tan %44’e çıkacağı savunuluyor.

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ NOKTALAR VAR

Söz konusu raporda Türkiye’deki kültürel miras alanları da dikkat çekiyor. Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı’nın bulunduğu İstanbul’daki “Tarihî Yarımada”nın yanı sıra Anadolu’daki Efes, Pergamon, Gordion, Troya, Hattuşa (Boğazköy) Göbeklitepe ve Arslantepe gibi antik şehirler “yüksek risk altında” olarak gösteriliyor. Raporda “tehditleri” bertaraf etmek için çeşitli tavsiyeler de yer alıyor.