Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Kültür - Sanat > İki haftada 107 milyon dolara ulaştı! Kung Fu Panda 4 gişe liderliğini devam ettiriyor

İki haftada 107 milyon dolara ulaştı! Kung Fu Panda 4 gişe liderliğini devam ettiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Box Office
- Güncelleme:
İki haftada 107 milyon dolara ulaştı! Kung Fu Panda 4 gişe liderliğini devam ettiriyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Box Office

Kung Fu Panda 4 vizyona girer girmez ABD sinemalarında gişe liderliğini Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den devraldı. İkinci hafta sonunda 30 milyon dolar hasılat elde ederek liderliğini korudu.

En sevilen animasyon filmlerinden Kung Fu Panda 4, ABD'de vizyondaki ikinci hafta sonunda 30 milyon dolar hasılatla gişenin zirvesindeki yerini korudu. Film, on günde ABD'de toplam 107 milyon dolara ulaştı.

Gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 29,1 milyon dolarla zirveyi yakından takip eden Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), globalde toplam 494,7 milyon dolar hasılata erişerek şimdiden ilk filmini geride bıraktı.

Haftanın yeni filmlerinden Mark Wahlberg'li Arthur the King, 7,5 milyon dolar hasılatla açılışını üçüncü sırada gerçekleştirirken, korku filmi Hayali (Imaginary) 5,6 milyon dolarla dördüncü basamakta kendine yer buldu. Cabrini filmiyse 2,8 milyon dolar hasılatla listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

  
  

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Box Office
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya çapında sahnelenen Karagöz oyunu! Cengiz Özek’in “Çöp Canavarı” oyunu 30 yıldır çevreye dikkat çekiyor - Kültür - Sanat30 yıldır sahnelenen Karagöz oyunuÇanakkale şehidinden babası Ali Rıza Efendiye mektup: Hepiniz her gün beş vakit namaz kılınız! - Kültür - SanatÇanakkale şehidinden babası Ali Rıza Efendiye mektupSeyit Onbaşı top mermisi ile metroya bindi vatandaşlar duygulandı! Çanakkale'yi unutturmadılar - Kültür - SanatSeyit Onbaşı top mermisi ile metroya bindiOzan Sağdıç’ın yüz binlerce fotoğrafı arasından seçildi - Kültür - SanatOzan Sağdıç’ın yüz binlerce fotoğrafı arasından seçildiBu eserler Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatıyor! Üsküdar'da "Hilye-i Saadet" sergisi açıldı - Kültür - SanatBu eserler Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatıyorAntalya'daki arkeolojik kazılara 5,5 milyar ödenek ayrıldı! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm hedeflerini anlattı - Kültür - SanatAntalya'daki arkeolojik kazılara 5,5 milyar ödenek ayrıldı!Kemal Sunal Müzesi kapılarını açtı - Kültür - SanatKemal Sunal Müzesi kapılarını açtıHat üstadı Hasan Çelebi: Eski kültürü bilmiyorlar sanat, levhacılığa döndü - Kültür - SanatŞeyhü’l-Hattatin Hasan Çelebi: Sanat levhacılığa döndüSinema Genel Müdürü Birol Güven: 1 milyara yakın insan Türk dizilerini seyrediyor! - Kültür - SanatSinema Genel Müdürü Birol Güven: 1 milyara yakın insan Türk dizilerini seyrediyor!Kosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi - Kültür - SanatKosova'dan Osmanlıya vefa! 5 asırlık eser restore edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...