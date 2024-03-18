İki haftada 107 milyon dolara ulaştı! Kung Fu Panda 4 gişe liderliğini devam ettiriyor

Kung Fu Panda 4 vizyona girer girmez ABD sinemalarında gişe liderliğini Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den devraldı. İkinci hafta sonunda 30 milyon dolar hasılat elde ederek liderliğini korudu.

En sevilen animasyon filmlerinden Kung Fu Panda 4, ABD'de vizyondaki ikinci hafta sonunda 30 milyon dolar hasılatla gişenin zirvesindeki yerini korudu. Film, on günde ABD'de toplam 107 milyon dolara ulaştı.

Gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 29,1 milyon dolarla zirveyi yakından takip eden Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), globalde toplam 494,7 milyon dolar hasılata erişerek şimdiden ilk filmini geride bıraktı.

Haftanın yeni filmlerinden Mark Wahlberg'li Arthur the King, 7,5 milyon dolar hasılatla açılışını üçüncü sırada gerçekleştirirken, korku filmi Hayali (Imaginary) 5,6 milyon dolarla dördüncü basamakta kendine yer buldu. Cabrini filmiyse 2,8 milyon dolar hasılatla listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.