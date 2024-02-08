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    • Kur'an-ı Kerim'in tamamını tek levhada birleştirdiler

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kur&#039;an-ı Kerim&#039;in tamamını tek levhada birleştirdiler
    Sergi, Hat Sergisi, Tezhip, Geleneksel Sanatlar, Kuranı Kerim, Üsküdar, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Üsküdar’da hat sanatçısı Osman Çiçek ve tezhip sanatçısı Ayfer Demir tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri tabloya yazıldı. Kur'an-ı Kerim'de yer alan 6 bin 236 ayetin tamamı hattat ve tezhip sanatıyla tabloya aktarıldı.

    Üsküdar'da hattat ve M tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri tek levha üzerine yazıldı. 6 bin 236 ayetin yer aldığı, 3 metre 20 santimetreye 1 metre 20 santimetre ebatlarında olan tablo görenleri hayran bıraktı.

    Üsküdar’da hat sanatçısı Osman Çiçek ve tezhip sanatçısı Ayfer Demir tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri tabloya yazıldı.

    Kur'an-ı Kerim'de yer alan 6 bin 236 ayetin tamamı hattat ve tezhip sanatıyla tabloya aktarıldı.

    Bir buçuk yılda tamamlanan Kur'an-ı Kerim levhasının Üsküdar Siyah Sanat Galeri'sinde tanıtımı yapıldı.

    Kur'an-ı Kerim'in tamamını tek levhada birleştirdiler

    8 AY YAZMA 8 AY SÜSLEME

    Sergide konuşan Tezhip Sanatçısı Ayfer Demir, "Yaklaşık bu yazı Osman Çiçek tarafından 6 ayda yazıldı. Ben de yazıya uygun olarak tasarımını yaptım. Yaklaşık 8 ayda desen, süsleme aşaması sürdü. İlk kez çalıştığım sanat eseri oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Sanat eseri yolculuğu çok farklıdır. Bu Kur'an-ı Kerim çok farklı, çok özel. Bu eseri çalışmak çok mutluluk verici" diye konuştu.

    Kur'an-ı Kerim'in tamamını tek levhada birleştirdiler

    Hattat Sanatçısı Osman Çiçek, "Bu tabloyu yapmak daha önce aklımda vardı. Tanıdığımız bir arkadaş bizden talep etti. Biz de başladık. Tasarımı bir, iki ayı buldu, 6-7 ayda yazı işlemleri sürdü. Tezhip işini Ayfer Demir'e 8 ayda teslim ettik ve yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Tabii daha öncesinde kağıt ve mürekkep çalışmaları yaptık" dedi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SergiHat SergisiTezhipGeleneksel SanatlarKuranı KerimÜsküdar
    Haberler > Kültür - Sanat > Kur'an-ı Kerim'in tamamını tek levhada birleştirdiler
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