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M. Emin Albayrak, Mahmud Derviş'in şiirlerini eserlerine taşıdı, Filistin mısraları tasarımlara dönüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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M. Emin Albayrak, Mahmud Derviş&#039;in şiirlerini eserlerine taşıdı, Filistin mısraları tasarımlara dönüştü

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin şiirlerinden ilham alan Albayrak “Mısraların içerisindeki duyguyu görselleştirmeye çalıştım” diyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Tasarımcı ve akademisyen Dr. Muhammed Emin Albayrak, Filistinli meşhur ve aykırı şair Mahmud Derviş’in şiirlerini tasarımlara çevirdi. Sanatçının 33 eserinden meydana gelen “Zafer Bizimdir” adlı sergi dün İstanbul’daki AKM’de kapılarını açtı.

Açılışta gazetemizin sorularını cevaplayan sanatçı Albayrak, Derviş’in duygusal şiirleriyle Filistin meselesini birleştirdiğini söyledi. Aslında eserlerini yapmaya 7 Ekim hadiselerinden daha evvel başladığını kaydeden Albayrak “Bir dostum Derviş’in şiir kitabını bana hediye edince şairin eserlerinden haberdar olmuştum. Edebiyatındaki zenginliğini ve Filistin mücadelesindeki yerini öğrendikten sonra onu taltif etmek gerektiğini düşündüm. Filistin meselesini Derviş’in mısralarıyla birleştirdim. Onun mısralarından yola çıkarak tipografi temelli eserler oluşturdum. Filistin bizim 300 günlük meselemiz değil; uzun zamandır hayatımızın içerisinde. Ancak ‘Aksa Tufanı’ patlak verdikten sonra sergiyi hemen açmak istemedim” diye konuştu.

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Bir şiiri tasarıma çevirmenin kolay olmadığını ama buna rağmen eserlerin hızlı bir şekilde doğduğunu anlatan Muhammed Emin Albayrak sözlerine şöyle devam etti: Mahmud Derviş’in 1970’lerde yazdığı mısralar bile bugün Filistin’de canlı olarak yaşanan hadiseyi tam olarak anlatıyor. Bu da Filistin’de değişen bir şey olmadığını bize gösteriyor. Ben de bu mısraların içerisindeki duyguyu görselleştirmeye çalıştım. Bu elbette zor bir şey ama seçtiğim mısralar hakkında gözümde mutlaka bir şeyler canlanıyordu. Dolayısıyla onları grafi k eserlere dökme çok uzun vakitlerimi almadı. Genelde ziyaretçilerin yorumlayabileceği estetik eserler meydana getirmeye çalıştım.

Filistinlilerin hâlinden dersler almamız gerektiğini de söyleyen Albayrak “Elbette onların yaşadıkları zor durumun değişmesini umuyoruz. Ancak Gazze’de yaşananlardan ne pay aldığımızı da düşünmemiz lazım. Bu hayata veda edecekleri için üzüntü duymayan Filistinlilerin cesareti bize ne öğretiyor?” dedi.

Mahmud Derviş’in “Maalesef Cennetti” kitabından seçilen şiirlerle oluşturulan sergi, 5 Ağustos’a kadar AKM’de görülebilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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