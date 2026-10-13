Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Mardin Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez sanatseverlerle buluşacak. Mezopotamya’nın binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden Mardin; farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin bir arada yaşattığı değerleri, taş mimarisinden geleneksel el sanatlarına, tarihi sokaklarından zengin mutfak kültürüne uzanan birikimiyle festival aracılığıyla ziyaretçilere sunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mardin, binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün ve çok kültürlülüğün yaşayan mirası olan eşsiz bir şehir. Mardin Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak şehrimizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere tanıtıyoruz.” dedi.

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Her sokağı adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Mardin, tarihi medreseleri, taş konakları, dar sokakları ve Mezopotamya Ovası’na uzanan manzarasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan kapsamlı program, kentin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacak.

Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mardin, binlerce yıllık medeniyet birikimi, köklü inanç ve kültür geleneği, eşsiz mimarisi ve çok kültürlü yaşamıyla Türkiye’nin dünya kültür mirasına sunduğu en özgün değerlerden biridir. Mezopotamya’nın kadim hafızasını günümüze taşıyan bu şehir, farklı medeniyetlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu ortak mirasın ve birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerinden birini temsil ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehirlerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri sanatın evrensel diliyle buluşturuyor, bu değerleri daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Mardin’de ikinci kez gerçekleştireceğimiz festivalle de kentin tarihi mekanlarını, kültürel mirasını, geleneksel sanatlarını ve zengin mutfak kültürünü dokuz gün boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan programımızla her yaştan ziyaretçinin bu köklü mirası yakından tanımasını sağlayacağız.” dedi.

Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor

MEZOPOTAMYA’NIN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ MARDİN’DE

Mardin Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. İki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak, Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz, Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Mardin’e özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Mezopotamya’nın köklü yemek kültürünü farklı toplulukların sofra gelenekleriyle harmanlayan Mardin mutfağı; et, bulgur, bakliyat ve baharatların öne çıktığı zengin bir gastronomi mirasını yansıtıyor. Kişniş, yenibahar ve tarçın gibi baharatların özgün tatlar kazandırdığı kent mutfağında, kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler ve geleneksel pişirme yöntemleri önemli bir yer tutuyor. Kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe Mardin’in köklü sofra kültürünü ortaya koyarken, kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel lezzetler de kentin çok kültürlü gastronomi kimliğini yansıtıyor.

Mardin’in gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 30’dan fazla Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından konak restoranlarına, kebapçılardan kahvaltı mekânlarına ve kafelere uzanan gastronomi rotasında; kaburga dolması, dobo, sembusek, ikbebet, irok ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra Süryani çöreği, harire ve kahiye tatlıları da yer alacak. Farklı mekân türlerini ve yöresel lezzetleri bir araya getiren seçki, Mardin’in çok kültürlü mutfak mirasını ve gastronomi çeşitliliğini festival ziyaretçilerine tanıtacak.

Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor

MARDİN’DE FESTİVAL AKŞAMLARI MÜZİKLE RENKLENECEK

Mardin’de festival akşamları Türkiye’nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde, dokuz gün boyunca Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut Mardinli müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında ünlü sanatçıların yanı sıra farklı müzik türlerinden konserler de yer alacak. Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi’nde askeri marşlardan klasik Batı müziğine, cazdan Türk müziğinin seçkin örneklerine uzanan repertuvarını bando düzenlemeleriyle seslendirecek. Anadolu’nun farklı yörelerinden ezgilerin de yer alacağı konserde sevda, hasret, kahramanlık ve memleket özlemini anlatan eserler dinleyicilerle buluşacak.

Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor

MARDİN’İN KÜLTÜREL MİRASI SERGİLERLE ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Festival kapsamında Mardin Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi ziyaretçilerle buluşacak. Osmanlı’nın Haremeyn’e ve kutsal mekanlara uzanan kültürel mirasını yansıtacak sergide, padişahlar tarafından hazırlanan hüsn-i hat örneklerinin yanı sıra Haremeyn’e gönderilen surre keseleri ve altınlar, Kâbe’nin iç ve dış örtülerinden günümüze ulaşan parçalar ile Kâbe kuşağı örnekleri yer alacak. Kutsal mekanlara duyulan saygının ve Osmanlı sanat anlayışının izlerini taşıyan eserler, Mardin Müzesi’nin tarihi atmosferinde ziyaretçilerle buluşacak.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde açılacak “Yaşayan Miras: Mardin” sergisi ise kentin yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin izleriyle şekillenen sanat ve zanaat geleneğini günümüze taşıyacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin yer alacağı sergi, Mardin’in geleneksel üretim tekniklerini ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlerini görünür kılacak.

Aynı galeride gerçekleştirilecek “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” kapsamında, geleneksel sanatları ve zanaatları yaşatan ustaların hikayeleri izleyicilerle buluşacak. Farklı zanaat dallarında üretim yapan sanatçı ve ustaların çalışma süreçleri, mesleklerinin incelikleri ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarma çabaları kısa filmler aracılığıyla anlatılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde düzenlenecek “Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi”, tarihi ve kültürel mirası posta pulları üzerinden ele alacak. Sergide El Cezeri, geleneksel mozaikler ve Mohaç kağıtlarının da aralarında bulunduğu farklı tarihi ve kültürel unsurlara ilişkin pul örnekleri yer alacak. Ziyaretçiler, sanatın ve tarihin posta pullarındaki izlerini takip ederek farklı dönemlerin kültürel birikimini keşfetme imkanı bulacak.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak “Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi” ise geleneksel sanatların seçkin örneklerini bir araya getirecek. Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi tarafından hazırlanan sergide, tezhip ve minyatür eserleri Mardin’in tarihi dokusu eşliğinde ziyaretçilere sunulacak.

Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVALİN HER GÜNÜ FARKLI BİR ETKİNLİK

Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 Temmuz Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü, festival boyunca çocukları eğlence, öğrenmeyi bir araya getiren etkinliklerle ağırlayacak. Panayır çadırları, şişme oyun alanları, dijital oyunlar ve yarışmalar çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sunacak. Karaoke Karavan etkinliğinde ise çocuklar sevdikleri şarkıları seslendirerek kendi performanslarını sergileme fırsatı bulacak.

Çocuklara yönelik programlar kentin farklı noktalarına da yayılacak. Mardin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde görevli kütüphaneci Emine Cilasun eşliğinde gerçekleştirilecek Masal ve Hikâye, Zekâ Oyunları, Sokak Oyunları ve Satranç etkinlikleriyle çocukların hayal gücü, problem çözme, stratejik düşünme ve sosyal becerileri desteklenecek. Mardin Müzesi’nde düzenlenecek “Kültür Koruyucuları” etkinliğinde ise çocuk ve gençlerin kültürel mirası tanımaları ve korunmasına yönelik farkındalık kazanmaları hedeflenecek.

Fotoğraf meraklıları festivalin açılış gününde gerçekleştirilecek FotoMaraton Mardin ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleriyle Mardin’in tarihî, kültürel ve mimari değerlerini kendi objektiflerinden kayıt altına alacak. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak etkinlikler, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunları ile çocukları kentin taş sokaklarını, tarihî yapılarını ve günlük yaşamını fotoğraf aracılığıyla keşfetmeye davet edecek.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ekim tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden gastronomi ve fotoğraf programlarına uzanan kapsamlı içeriğiyle Mardin’in tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini dokuz gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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