Merakla bekleniyorlar! 2024’ün öne çıkan sinema filmleri

5 Ocak 2024 12:27 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 12:36

Yeni sene, yeni umutlar demek… Geride bıraktığımız yıl kan kaybeden Türkiye’deki sinema salonları için bile böyle! 2023’te yüzde %12,9’luk düşüşle 31,5 milyon kişiyi ağırlayan sinemalar, bu sene ABD’de yaşanan yapay zekâ grevi sebebiyle bazı yapımlardan mahrum kalacak. Ancak yine de sinemaseverleri heyecanlandıran filmlerin 2024 bitmeden vizyona girmesi planlanıyor. İşte onların öne çıkanları…

Yerli sinemada biyografi filmlerinin resmigeçidi devam ediyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde yer aldığı “Cem Karaca’nın Gözyaşları” da 26 Ocak’ta seyirci karşısına çıkacak.

Matthew Vaughn’nun gerilim filmi “Argylle: Gizli Casus” ve Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı mücadele veren meşhur doktorun hikâyesini işleyen “Sadık Ahmet” filmleri, 2 Şubat’ta gösterime girecek.

Yahudilerin tutulduğu Auschwitz Kampının yanında yaşayan bir ailenin garip günlük hayatını işleyen ve Cannes’da ses getiren “The Zone of Interest” 16 Şubat’ta Türkiye’deki sinemalara misafir olacak. Şarkıcı Bob Marley’nin hayatını mevzu edinen “Bob Marley: One Love” de aynı tarihte gösterime girecek. Marvel’ın esrarengiz kahramanlarından Cassandra Webb’in mazisi de aydınlanacak… “Madame Web” adlı film de 16 Şubat’ta vizyonda!

BİR MÂNİ OLMAZSA YİNE DUNE…

Pandemi sebebiyle devamlı ertelenen ve merakla beklenen “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” ise -bir aksilik olmazsa- 1 Mart’ta Türkiye’deki seyirciyle buluşacak. Denis Villeneuve’ün filminde; Paul, bu defa hayatının aşkıyla evrenin geleceği arasında bir tercih yapmak durumunda kalacak.

“Parazit”le Oscar alıp tarihe geçen G. Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun bilimkurgu filmi “Mickey 17” de konusuyla dikkat çekiyor. 29 Mart’ta sinemalara gelecek eser, buz dünyasını kolonileştirmek için keşif gezisine gönderilen Mickey adlı işçi drone’unu konu alıyor.

“Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk” ise 12 Nisan’da seyirci karşısına çıkacak. Serisinin 3. filmi “Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık” da 24 Mayıs’ta görülebilecek.

Altı Oscar’lı “Mad Max: Fury Road”un öncesini anlatan “Furiosa: Bir Mad Max Destanı”, 24 Mayıs’ta sinemalarda olacak.

Jim Davis tarafından 1978 yılında meydana getirilen tembel ev kedisi Garfield’ın animasyon filmi de yolda… Kayıp babası ile yolları yeniden kesişen kedinin maceraları, 24 Mayıs’ta seyirci karşısına gelecek.

Süper kahraman dünyasının dalgacı karakteri “Deadpool”un üçüncü hikâyesi ise 26 Temmuz’da hayranlarının karşısına gelecek.

Aktör Joaquin Phoenix’in tekrar öfkeli palyaçoya dönüşeceği “Joker: Folie à Deux” 4 Ekim’de vizyona girecek. Phoenix’in ilkinde unutulmaz bir performans sergilediği eserin müzikal olacağı ve mevzunun Batman’a uzanabileceği düşünülüyor. İngiliz oyuncu Tom Hardy’nin başrolde olduğu “Venom 3”, 8 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

YILDIZLAR BULUŞUYOR

Mayfa babaları Vito Genovese ve Frank Costello’nun hayat hikâyelerine dayanan “Alto Knights”, 15 Kasım’da vizyonda olacak. Filmde Robert De Niro, Cosmo Jarvis, Debra Messing gibi yıldız oyuncular bir araya gelecek.

24 sene evvel seyirciyle buluşan "Gladyatör" de geri dönüyor. Yine Ridley Scott’ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Gladiator 2”, 22 Kasım’da seyircinin huzurlarına çıkacak. Ancak büyük bir eksikle; bu defa filmde Russell Crowe yok!