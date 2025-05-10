Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > "Meryem" seyirciden tam not aldı! Boğazlar düğümlendi, gözyaşları sel oldu

"Meryem" seyirciden tam not aldı! Boğazlar düğümlendi, gözyaşları sel oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramı için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu Muş'ta 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Tiyatroseverleri gözyaşlarına boğan oyunda duygu dolu anlar yaşandı.

Muş Alparslan Üniversitesince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 5 Mayıs'ta başlayan "2. Tiyatro Günleri" etkinliğinin son günü "Meryem" oyunuyla yapıldı.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşan oyun Türk, Filistinli ve İsrailli üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajları veriyor.

Kalabalık bir katılım olan oyunda Gazze'de yaşanan insanlık dramının anlatıldığı kısımlarda seyircileri duygulandıran anlar yaşandı.

"Meryem" seyirciden tam not aldı! Boğazlar düğümlendi, gözyaşları sel oldu - 1. Resim

"ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VE BÜYÜK BİR VİCDANİ DURUŞ VAR"

Oyundan sonra konuşan Muş Valisi Avni Çakır oyunun muhteşem olduğunu söyledi. İnsanlık tarihinin en acımasız süreçlerinden birini yaşadıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Maalesef 10 binlerce Filistinli kardeşimiz İsrail'in zulmü altında. Üniversitemizin kıymetli rektörü Mustafa Alican hocamız, engin tecrübesiyle çok güzel bir eser yazmış. Bu yazılan eserin ortaya çıkmasında çok büyük bir emek ve büyük bir vicdani duruş var. Bu nedenle çok anlamlıydı. Bu süreçte ülkemiz tavrıyla, duruşuyla, geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumların yanında, zalimlerin karşısında dimdik durdu."

"Meryem" seyirciden tam not aldı! Boğazlar düğümlendi, gözyaşları sel oldu - 2. Resim

"AKAN KANIN SONA ERECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Yazdığı oyun sahnelenirken çok duygulandığını, gözyaşlarını tutamadığını anlatan Mustafa Alican, "Bu etkinliğin devamını yapmak istiyoruz. İnşallah hepimizin görebileceği bir zamanda Filistin'in özgürleşeceğine yürekten inanıyorum. Sadece Filistin'in özgürleşeceğine değil, bu coğrafyada sınırların ortadan kalkacağı, bu coğrafyadaki Müslümanların hepsinin tek bir çatı altında, tek bir sancak altında bir araya geleceklerine, bütün akan kanın sona ereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Meryem" seyirciden tam not aldı! Boğazlar düğümlendi, gözyaşları sel oldu - 3. Resim

Oyunu, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

"Meryem" seyirciden tam not aldı! Boğazlar düğümlendi, gözyaşları sel oldu - 4. Resim

"Meryem" seyirciden tam not aldı! Boğazlar düğümlendi, gözyaşları sel oldu - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye...107 emekli vatandaşı dolandırdılar! 2 milyar liralık vurgun yapan çete çökertildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahşap işçiliğiyle göz dolduran cami yıkılma tehlikesinde! Cemaat yardım istedi - Kültür - SanatAhşap işçiliğiyle göz dolduran cami tehlikede!Sinemada bu hafta | Hayal âleminde gezen bir uçak: ‘Küçük Prens’in yazarının hayatı beyazperdede - Kültür - SanatSinemada bu hafta | 'Küçük Prens’in yazarının hayatıBeyazperdede maneviyatı arıyoruz! 6. Sufi Sinema Festivali başladı - Kültür - SanatBeyazperdede maneviyatı arıyoruz! Festival başladıGökmedrese'yi görenler hayran oldu! Selçuklu mimarisinin Tokat'taki şaheseri açıldı - Kültür - SanatGörenler hayran oldu, eski halini bilenler tanıyamadıBağ evinde 2 bin yıllık Roma mozaiği buldu, kendini ifşa etti! Mozaikte yazanlar da ortaya çıktı - Kültür - SanatBağ evinde 2 bin yıllık Roma mozaiği buldu, kendini ifşa etti! Mozaikte yazanlar da ortaya çıktıKadim 'Karatepe Yazıtları' UNESCO kütüğünde! İlk açık hava müzesinde duyuruldu - Kültür - SanatMeşhur yazılar UNESCO belleğine alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...