"Meryem" seyirciden tam not aldı! Boğazlar düğümlendi, gözyaşları sel oldu

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramı için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu Muş'ta 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Tiyatroseverleri gözyaşlarına boğan oyunda duygu dolu anlar yaşandı.

Muş Alparslan Üniversitesince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 5 Mayıs'ta başlayan "2. Tiyatro Günleri" etkinliğinin son günü "Meryem" oyunuyla yapıldı.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşan oyun Türk, Filistinli ve İsrailli üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajları veriyor.

Kalabalık bir katılım olan oyunda Gazze'de yaşanan insanlık dramının anlatıldığı kısımlarda seyircileri duygulandıran anlar yaşandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VE BÜYÜK BİR VİCDANİ DURUŞ VAR"

Oyundan sonra konuşan Muş Valisi Avni Çakır oyunun muhteşem olduğunu söyledi. İnsanlık tarihinin en acımasız süreçlerinden birini yaşadıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Maalesef 10 binlerce Filistinli kardeşimiz İsrail'in zulmü altında. Üniversitemizin kıymetli rektörü Mustafa Alican hocamız, engin tecrübesiyle çok güzel bir eser yazmış. Bu yazılan eserin ortaya çıkmasında çok büyük bir emek ve büyük bir vicdani duruş var. Bu nedenle çok anlamlıydı. Bu süreçte ülkemiz tavrıyla, duruşuyla, geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumların yanında, zalimlerin karşısında dimdik durdu."

"AKAN KANIN SONA ERECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Yazdığı oyun sahnelenirken çok duygulandığını, gözyaşlarını tutamadığını anlatan Mustafa Alican, "Bu etkinliğin devamını yapmak istiyoruz. İnşallah hepimizin görebileceği bir zamanda Filistin'in özgürleşeceğine yürekten inanıyorum. Sadece Filistin'in özgürleşeceğine değil, bu coğrafyada sınırların ortadan kalkacağı, bu coğrafyadaki Müslümanların hepsinin tek bir çatı altında, tek bir sancak altında bir araya geleceklerine, bütün akan kanın sona ereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Oyunu, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.