"Mescid-i Aksa şairi" Mehmet Akif İnan unutulmadı

6 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 15:37

Filistin konusunda sosyal medyada en çok paylaşılan şiirler arasında olan "Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde/ Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu" dizelerinin sahibi M. Akif İnan'ı sevenleri unutmadı.

Şanlıurfa Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında şahsiyeti ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapılarak, Kur'an-ı Kerim okundu. "Kudüs şairi" sıfatıyla olarak da bilinen İnan için Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun , “İnançlı, kararlı, cesur, eylemci tarafları ile önder, lider olmuş müstesna bir şahsiyet olan Akif İnan, inanç, iddia ve idealleri doğrultusunda anlamlı ve bereketli bir ömür yaşamıştır. Bugün de bu bereketli ömre milyonlarca üyesiyle kurmuş olduğu Memur-Sen Sendikası'nın sesi ve nefesi olmaya devam etmektedir. Burada bugün bizimle beraber olmanızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından program son bulurken, katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı. Programa İnan'ın ailesi, yazarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.

'YEDİ GÜZEL ADAM'DAN BİRİ

Akif İnan, 1958'de Urfa Lisesi'nden Maraş Lisesi'ne sürgün gönderilmişti. Burada ilerleyen yıllarda bir edebiyat hareketi oluşturacak olan, "Yedi Güzel Adam" olarak hafızalarda yer edinen arkadaşlarıyla yolları kesişti. Maraşlı şairler olarak da bilinen Akif İnan ve arkadaşları, yakın tarihin pek çok vakasına şahitlik etmiş, bunları edebi ve fikri faaliyetlerle dile getirmişlerdir.

1969'da Nuri Pakdil ile birlikle Edebiyat Dergisi'ni kuran İnan, 1972'de ilk kitabı "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine"yi çıkardı. İlk şiir kitabı ise 1974 yılında Hicret adıyla neşredildi. 1976-1990 yılları arasında Mavera dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat öğretmenliği yaparken, eğitim enstitüleri için "Yeni Türk Edebiyatı"nı hazırladı. Sonrasında vefatına kadar öğretmenlik yaptı. Kültür ve eğitim üzerine pek çok faaliyete öncülük eden İnan, 6 Ocak 2000 günü memleketi Şanlıurfa'da vefat etti. Eğitim alanındaki faaliyetleri sebebiyle pek çok okula ismi verildi.

Filistin, Kudüs, Gazze konularında akıllara gelen Mescid-i Aksa şiiri en beğenilen şiirler arasında olup şairin adını yaşatmaktadır.