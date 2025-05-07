Meşhur hattatların eserleri başkentte! Uluslararası İslam Sanatları Fuarı ziyarete açıldı

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu. Yıldız Holding’in desteğiyle 7 Mayıs’ta açılan fuar, 11 Mayıs 2025’e kadar Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, Yıldız Holding’in desteğiyle Ankara’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde kapılarını ziyarete açtı.

İslami sanatları dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda, Yıldız Holding de İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

TARİHİN AKIŞINDA MEŞHUR HATTATLAR

İslam kültürünün en zarif ve anlam yüklü sanat dallarından hat sanatının büyük ustalarını bir araya getiren “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisinde, Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) ve Hasan Çelebi (ö. 2025) gibi üstatlar ile Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961) ve Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatlarının eserleri yer alıyor.

Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, Yıldız Holding’in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.

GELENEKSEL İSLAM SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİ

Hat, tezhip, ebru, çini, ahşap oymacılığı, cilt, kat’ı, minyatür, sedef kakma, resim, halı-kilim ve cam sanatının yanı sıra film ve müzik eserlerinden örneklerin de sunulduğu fuarda, İslam sanatı konusunda ulusal ve uluslararası alanda çalışma yürüten uzman isimler görüşlerini paylaşacak, atölyeler düzenlenecek.

Yapay zekâ destekli dijital çalışmalar da fuar kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.