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Mısır'da 40 yıllık gelenek! Ramazan'ın gelişi cami şeklinde dev fenerle kutlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ramazan, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giza şehrine bağlı Al-Barajeel bölgesinde yaşayan halk, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında dev feneri mahallenin ortasına monte etti. Bu gelenek 1984 yılında ahşap bir fenerin tasarlanması ve köyün sokaklarında gezdirilmesiyle başladı.

Mısır’da halk arasında Ramazan ayının en önemli simgelerinden kabul edilen Ramazan fenerleri, her sene olduğu gibi yine sokak ve evleri süslemeye başladı.

Mısır'da 40 yıllık gelenek! Ramazan'ın gelişi cami şeklinde dev fenerle kutlandı - 1. Resim

Giza kentine bağlı Al-Barajeel bölgesinde yaşayan halk, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında yüksekliği 7, genişliği ise 6 metreyi bulan cami şeklindeki dev Ramazan feneri mahallenin ortasına monte etti.

Mısır'da 40 yıllık gelenek! Ramazan'ın gelişi cami şeklinde dev fenerle kutlandı - 2. Resim

Bu gelenek, 1984 yılında ahşap fenerin tasarlanması ve köyün sokaklarında gezdirilmesiyle başladı.

Mısır'da 40 yıllık gelenek! Ramazan'ın gelişi cami şeklinde dev fenerle kutlandı - 3. Resim

Yıllar geçtikçe fenerin boyutu devasa boyutlara ulaşarak 5 metre uzunluğa ve 3 metre genişliğe ulaştı.

Her Ramazan ayında bu fenerin renk ve tarz açısından şekil değiştirmesi dikkat çekiyor. Bu yıl fener Nubiya tarzında tasarlandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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