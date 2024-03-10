Mısır'da 40 yıllık gelenek! Ramazan'ın gelişi cami şeklinde dev fenerle kutlanıyor

Giza şehrine bağlı Al-Barajeel bölgesinde yaşayan halk, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında dev feneri mahallenin ortasına monte etti. Bu gelenek 1984 yılında ahşap bir fenerin tasarlanması ve köyün sokaklarında gezdirilmesiyle başladı.

Mısır’da halk arasında Ramazan ayının en önemli simgelerinden kabul edilen Ramazan fenerleri, her sene olduğu gibi yine sokak ve evleri süslemeye başladı.

Giza kentine bağlı Al-Barajeel bölgesinde yaşayan halk, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında yüksekliği 7, genişliği ise 6 metreyi bulan cami şeklindeki dev Ramazan feneri mahallenin ortasına monte etti.

Bu gelenek, 1984 yılında ahşap fenerin tasarlanması ve köyün sokaklarında gezdirilmesiyle başladı.

Yıllar geçtikçe fenerin boyutu devasa boyutlara ulaşarak 5 metre uzunluğa ve 3 metre genişliğe ulaştı.

Her Ramazan ayında bu fenerin renk ve tarz açısından şekil değiştirmesi dikkat çekiyor. Bu yıl fener Nubiya tarzında tasarlandı.