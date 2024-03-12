Mısır'da renkli bir gelenek: Ramazan fenerleri

Mısır'ın sembol mekanlarında başta Kahire olmak üzere ramazan coşkuyla karşılandı. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da fenerler ortaya çıktı. Rengarenk tasarımlarıyla süslemeler ve ışıklandırmalarla evler, sokaklar, caddeler süslendi.

Mısır'da ramazan ayı öncesi imal edilen fenerler (Fanus), halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Piramitlerin bulunduğu Giza şehrinde tezgahları kaplayan çeşitli renk, desen ve büyüklükteki fenerler, ramazan ayında, insanların evlerini ve sokakları süslemek üzere müşterilere sunuluyor.

Arap dünyasında ramazan ayının en önemli sembollerinden biri olan "Ramazan Fanusu"nun doğum yerinin de Mısır olduğu rivayet ediliyor.

Ana satış merkezi başşehir Kahire’deki Seyyide Zeyneb bölgesi olan fenerler, ahşap, metal, plastik, kumaş gibi çeşitli malzemelerle yapılarak her yıl ramazan ayı öncesi halkın beğenisine sunuluyor.

Mısır genelinde hemen hemen her evde en az bir ramazan feneri bulunuyor. Ramazan fenerleri ayrıca aile, akraba, dost ve yakın çevre için en iyi ramazan hediyesi olarak görülüyor.

El-Ezher Camisi, Han el-Halil Çarşısı, Seyyide Zeyneb bölgesi ve İmam-ı Şafi Camisi ramazan coşkusunun en çok hissedildiği yerler arasında.

ASIRLAR ÖNCESİNE DAYANAN BİR GELENEK

Ülkede ramazan süslemelerinin vazgeçilmezi yine ramazan fenerleri.

Mısır'da halk yüzlerce yıl öncesine dayanan "ramazan feneri" geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.

Sadece Kahire'de değil ülke genelinde sokakları, dükkanların vitrinlerini ve evlerin balkonlarını süsleyen ramazan fenerlerinin geçmişi, ülkede uzun yıllar hüküm süren Fatımiler dönemine 969 yılına kadar dayanıyor.

Tüm yaş grubundan Mısırlıların ilgisini çeken ramazan fenerlerinin, metal, ahşap, plastik veya kumaştan üretilen modelleri bulunuyor.