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M.Ö 1. yüzyılda kurulmuştu: 'Sebastapolis' depremlere meydan okudu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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M.Ö 1. yüzyılda kurulmuştu: &#039;Sebastapolis&#039; depremlere meydan okudu

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta, 2 bin yıl önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtilen Sebastapolis Antik Kenti, 4.7 ve 5.6 şiddetindeki depremlerden hiçbir zarar görmedi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 ve 5.6 şiddetindeki depremlerin ardından Sebastapolis Antik Kenti, Anadolu Ajansı tarafından dron ile görüntülendi. Antik kentin depremlerde zarar görmediği belirlendi.

M.Ö 1. yüzyılda kurulmuştu: 'Sebastapolis' depremlere meydan okudu - 1. Resim

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinin altında yer alan antik kentin ortaya çıkarılması için Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde devam etti.

M.Ö 1. yüzyılda kurulmuştu: 'Sebastapolis' depremlere meydan okudu - 2. Resim

1991'de ara verilen çalışmalara 2013 yılında tekrar başlandı. Antik kentteki kazı çalışmaları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür'ün danışmanlığında sürüyor.

M.Ö 1. yüzyılda kurulmuştu: 'Sebastapolis' depremlere meydan okudu - 3. Resim

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SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ HAKKINDA

Antik kentin bazı kaynaklarda M.Ö 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Roma İmparatoru Trajan zamanında M.S 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin 2 bin yıl önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

M.Ö 1. yüzyılda kurulmuştu: 'Sebastapolis' depremlere meydan okudu - 4. Resim

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Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

M.Ö 1. yüzyılda kurulmuştu: 'Sebastapolis' depremlere meydan okudu - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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