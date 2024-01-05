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    Münir Özkul’un 6. Vefat Yıl Dönümü ‘Aile babası’ yâd ediliyor

    “Şimdi de Allah diyorum... Allah inancını içinde hissettiğim zaman sonsuz bir huzurla beraber, sonsuz bir güç buluyorum." diyen Münir Özkul, Bakırköy Mezarlığı’ndaki kabrinde sevenleri tarafından yâd edilecek.

    Münir Özkul’un 6. Vefat Yıl Dönümü ‘Aile babası’ yâd ediliyor
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Oyuncu Münir Özkul, vefatının 6. yılında anılıyor... 5 Ocak 2018’de vefat eden Özkul, “Mavi Boncuk”, “Bizim Aile”, “Aile Şerefi”, “Gülen Gözler” ve “Neşeli Günler” gibi aile filmlerinde canlandırdığı baba rolleriyle öne çıktı. Özkul, “Hababam Sınıfı” serisindeki “Kel Mahmut” karakteriyle de hafızalara kazındı. Ancak Özkul, hayatının ilerleyen yıllarında girdiği fikrî değişimle dikkat çekti.

    Özkul, 1986 yılında Zafer dergisine verdiği röportajda “karanlıktan çıktığını ve Allah inancına eriştiğini” açıkladı. Özkul “Şimdi de Allah diyorum... Allah inancını içinde hissettiğim zaman sonsuz bir huzurla beraber, sonsuz bir güç buluyorum. Bunların neticesi olarak da tarifsiz bir güven duygusu içimi kaplıyor. Aslında benim bütün hayatım boyunca aradığım şey bu imiş... Anlatamam nasıl bir zevk veren duylar bunlar…” ifadelerini kullandı.

    18. Afife Tiyatro Ödüllerinde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne, 2015’te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Özkul, bugün Bakırköy Mezarlığı’ndaki kabrinde yâd edilecek.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Münir ÖzkulVefat
    Haberler > Kültür - Sanat > Münir Özkul’un 6. Vefat Yıl Dönümü ‘Aile babası’ yâd ediliyor
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