Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması: Gazze kareleri ödül kazandı

Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması”nda ödüller önceki gece sahiplerini buldu.

MURAT ÖZTEKİN - Rami Kütüphanesi’nde yapılan törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra siyaset, basın ve kültür sanat camiasından isimler katıldı.

Yarışmanın “2024’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları” kategorisinde Uğur Yıldırım’ın “Lübnanlı Bebek” eseri birinci oldu. Aynı kategoride şu an Gazze’de olan AA Gazze foto muhabiri Ali Jadallah “Gazze’de Savaş”, Mahmoud Abu Hamda ise “Joy Resists Amputation” isimli fotoğraflarıyla dereceye girip ödül kazandı. İki Filistinli gazeteci, programa video mesaj gönderdi. Gecede birçok kategoride dereceye giren isimlere mükâfat verildi.