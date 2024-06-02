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'Nakkaşın Fırçasından' sergisine Osmanlı hanedanından ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar'daki Atik Valide Külliyesi'nde düzenlenen 'Nakkaşın Fırçasından' isimli sergi alaka çekti. Sergiyi Osmanlı hanedan ailesinden şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu da ziyaret etti.

Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi sorumlusu Muammer Semih İrteş'in daveti üzerine sergiye gelen Osmanoğlu'na merkezin tarihçesi ve yürüttüğü faaliyetler anlatıldı. Merkezdeki eğitimciler ve öğrencilerin, 3 yıl boyunca meydana getirdiği 150 eserin bulunduğu sergiyi gezen Osmanoğlu, bir tezhip çalışmasını da canlı olarak izledi.

Tezhip dalında ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok ödülün sahibi olan merkezin Başhocası Mamure Öz, çalıştığı bir eser üzerinden Osmanoğlu'na tezhip sanatı hakkında bilgi verdi.

'Nakkaşın Fırçasından' sergisine Osmanlı hanedanından ziyaret - 1. Resim

Baba tarafından 33. Osmanlı padişahı 5. Murad, anne tarafından da 35. Osmanlı padişahı Sultan Reşad'ın torunu olan Osmanoğlu, hayattaki 24 Osmanlı şehzadesi arasında kıdem bakımından ikinci sırada bulunuyor. 1940 yılında İskenderiye’de doğan Osmanoğlu, yılın yarısını İngiltere’de, diğer yarısını da Beylerbeyi’ndeki evinde geçiriyor.

Kapılarını sanatseverlere 25 Mayıs’ta açan 'Nakkaşın Fırçasından' sergisini ziyareti sırasında Osmanoğlu’na, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Cem Atabey, İstanbul Topkapı Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Pazan, Kıbrıs gazisi ve yazar Mehmet Şadi Polat eşlik etti.

Sergi, 14 Haziran'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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