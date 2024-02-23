Niğde'deki fosil heyecanına Valilik'ten açıklama: Dinozor değil traverten

Niğde'de bulunan ve dinozor fosili sanılarak Müze Müdürlüğü tarafından incelemeye alınan kalıntılar için Valilik'ten resmi açıklama geldi. Kalıntıların traverten taş yumruları olduğu belirlendi.

Niğde’de bir kişi, dinozor fosili bulduklarını ileri sürerek, fosillerin incelenmesini talep etti. Başmakçı Köyünde elektrik işçisi Dursun Tekeli tarafından fark edilen fosile benzeyen kemikler Niğde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Bölgede yaptığı çalışma sırasında fosilleşmiş kemik yapılarını bulduğunu söyleyen Dursun Tekeli, kemik parçalarının nesli milyonlarca yıl önce yok olduğu bilinen dinozor iskeleti olabileceğini iddia etti.

TRAVERTEN TAŞ YUMRULARI

Bölgede uzmanlar tarafından yapılan incelemenin sonucu açıklandı. İnceleme sonucunda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin, bölgenin jeolojik yapısına uygun kalsiyum karbonat içerikli traverten taş yumruları olduğu tespit edildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ulukışla ilçemize bağlı Başmakçı köyü civarında dinozor fosili bulunduğuna dair iddialar neticesinde konunun uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu alanda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak traverten yumru oluşumları olduğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde bu oluşumların tamamen kalsiyum karbonat içerikli olduğu anlaşılmış, dolaysıyla bu parçaların fosil olmayıp traverten taşı olduğu tespit edilmiştir."