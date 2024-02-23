Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Kültür - Sanat > Niğde'deki fosil heyecanına Valilik'ten açıklama: Dinozor değil traverten

    Niğde'deki fosil heyecanına Valilik'ten açıklama: Dinozor değil traverten

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Niğde&#039;deki fosil heyecanına Valilik&#039;ten açıklama: Dinozor değil traverten
    Niğde, Kültür Sanat, Fosil, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Niğde'de bulunan ve dinozor fosili sanılarak Müze Müdürlüğü tarafından incelemeye alınan kalıntılar için Valilik'ten resmi açıklama geldi. Kalıntıların traverten taş yumruları olduğu belirlendi.

    Niğde’de bir kişi, dinozor fosili bulduklarını ileri sürerek, fosillerin incelenmesini talep etti. Başmakçı Köyünde elektrik işçisi Dursun Tekeli tarafından fark edilen fosile benzeyen kemikler Niğde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

    Bölgede yaptığı çalışma sırasında fosilleşmiş kemik yapılarını bulduğunu söyleyen Dursun Tekeli, kemik parçalarının nesli milyonlarca yıl önce yok olduğu bilinen dinozor iskeleti olabileceğini iddia etti.

    TRAVERTEN TAŞ YUMRULARI

    Bölgede uzmanlar tarafından yapılan incelemenin sonucu açıklandı. İnceleme sonucunda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin, bölgenin jeolojik yapısına uygun kalsiyum karbonat içerikli traverten taş yumruları olduğu tespit edildi.

    Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bugün Ulukışla ilçemize bağlı Başmakçı köyü civarında dinozor fosili bulunduğuna dair iddialar neticesinde konunun uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu alanda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak traverten yumru oluşumları olduğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde bu oluşumların tamamen kalsiyum karbonat içerikli olduğu anlaşılmış, dolaysıyla bu parçaların fosil olmayıp traverten taşı olduğu tespit edilmiştir."

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul Modern'e bir prestijli ödül daha: 'Yılın Binası' seçildi - Kültür - Sanatİstanbul Modern'e bir prestijli ödül dahaUzun, esnek ve bükülebilir! Çin'de 240 milyon yıllık ejderha fosili bulundu - Kültür - SanatTam 240 milyon yıllık, Çin'de keşfedildi20'nci asrın kaligrafi üstadı unutulmadı! 'Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı - Kültür - Sanat20'nci asrın kaligrafi üstadı unutulmadı! 'Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldıBakanlıktan yeni görev! Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu - Kültür - SanatTamer Karadağlı'dan sonra... Bakanlıktan Birol Güven'e görevKaradeniz’de tren turizmi başlıyor! Karaelmas Ekspresi 12 Nisan’da ilk seferini yapacak - Kültür - SanatKaraelmas Ekspresi 12 Nisan’da ilk seferini yapacakNostaljik oyun prömiyer yaptı! “Maviydi Bisikletim”de kuklalarla performans - Kültür - SanatNostaljik oyun prömiyer yaptı! “Maviydi Bisikletim”de kuklalarla performansİstanbul Modern’de dokuma atölyesi! Misafir sanatçı Fırat Neziroğlu - Kültür - Sanatİstanbul Modern’de dokuma atölyesi! Misafir sanatçı Fırat Neziroğlu