Oğulları Gabriel Garcia Marquez'in vasiyeti dinlemedi! Yok edilsin dediği romanını yayınladılar

Latin Amerikalı, Nobel Ödüllü edebiyatçı Marquez, on yıl önce öldü fakat yazarın daha önce yayınlanmamış bir kitabı raflarda yerini aldı. Yazarın yok edilmesini istediği son romanını oğulları vasiyetine rağmen yayınladı.

Salı günü Madrid'de yapılan bir sunumda oğulları Gonzalo ve Rodrigo Garcia Barcha, "En Agosto Nos Vemos" (Until August - Ağustos'ta Görüşürüz) adlı romanını tanıttı.

Nobel Ödülü sahibi yazarın 2004 yılında yazdığı 120 sayfalık roman 12 Mart'ta ise İngilizce olarak yayınlanacak.

Garcia Marquez'in doğum günü olan 6 Mart Çarşamba günü İspanyolca olarak yayınlandı.

İŞE YARAMAZ, YOK EDİLMELİ DEMİŞTİ

Garcia Marquez 2014 yılında 87 yaşında ölmeden önce kitabın işe yaramaz olduğunu ve "yok edilmesi" gerektiğini söylemişti.

Oğulları ve menajerleri çeşitli el yazmalarını inceleyip bunların yazarın hafıza kaybıyla geçen son birkaç yılında algılayamadığı bir edebi değere sahip olduğunu söylediler.

Gonzalo Garcia Barcha basın toplantısında, babasının Latin Amerika'da kullandığı ismini kullanarak, "Benim için bu Gabo'nun tüm eserlerinin yayınlandığı, hiçbir şeyin hala beklemede olmadığı ve bu anlamda bir döngüyü kapattığı anlamına geliyor" dedi.

EN AGOSTO NOS VEMOS - AĞUSTOS'A KADAR

Garcia Marquez en çok 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasına yardımcı olan, rüya gibi bir hanedan destanı olan "Yüzyıllık Yalnızlık" ile tanınıyordu.

Yeni kitap, her Ağustos ayında annesinin mezarını ziyaret etmek için feribotla bir adaya giden Ana Magdalena Bach'ın hikayesini anlatıyor.

Ailesi, Marquez'in son dokunuşu olmadan olsa da kitabın, yazarın tanınmış güzel nesrini ve insanoğluna dair derin bilgisini taşıdığını düşünüyor.