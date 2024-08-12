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Haberler > Kültür - Sanat > Ordu’da heyecanlandıran keşif! 1.600 yıllık zemin mozaiği ortaya çıktı

Ordu’da heyecanlandıran keşif! 1.600 yıllık zemin mozaiği ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ordu’da heyecanlandıran keşif! 1.600 yıllık zemin mozaiği ortaya çıktı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ordu’daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı’nda in-situ (yerinde yapılan) zemin mozaiğine ulaşıldı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Seçkin Evcim’in akademik sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında keşfedilen eser, şehirde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Zemin mozaiği, üslup ve biçimiyle 5 ile 6’ncı asırlar arasına tarihlendiriliyor. 

“EYLÜL AYINDA DEĞERLİ ESERLER TÜRKİYE’YE GELECEK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan açıklama yaparak keşfe imza atan kazı ekibini kutladı. Öte yandan Bakan Ersoy, geçtiğimiz günlerde bir TV programında yaptığı açıklamada, yurt dışından iade edilmesi beklenen yeni tarihî eserler olduğunu söyledi.

Ersoy “Uluslararası iade protokolü sayısını arttırdık. Şu anda 12 ülkeye çıktı, birçok ülkeyi de protokol yapması için zorluyoruz. Uluslararası iade protokolü sayesinde, 8-10 yıl süren hukuki süreçler 7-8 ayda bitiyor. Milyonlarca dolar tutacak olan hukuki süreç harcamaları birkaç yüz bin dolarla bitiyor. Süreci çok hızlandırdık, meyvelerini toplamaya başladık. Şimdi ülkesini vermeyeyim ama eylül ayında çok değerli eserler ülkemize gelmeye başlayacak” dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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