“Organize İşler: Karun Hazinesi” üzerinden çıkan kavga ve peşinden doğan manipülasyon meselesi, filmlerin puanlandığı IMDb platformunu yeniden tartışmaya açtı. Bazı eleştirmenler platformu güvenilir bulmuyor.

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Sinemaseverlerin film seyretmeden evvel başvurduğu IMDb (Internet Movie Database) zaman zaman savaş meydanına dönüyor. Yılmaz Erdoğan’ın Netflix’te yayınlanan son yapımı “Organize İşler: Karun Hazinesi” manipülasyon iddialarıyla gündeme geldi.

Bazı sahneleriyle tepki çeken dizi için önce sosyal medyada 1 puan verme çağrısı yapıldı. Böylece yapımın puanı 10 üzerinden 2,4’e kadar düştü. Ancak daha sonra yapıma Bangladeş üzerinden birçok kullanıcının 10 puan verdiği görüldü. Bütün bunlar IMDb’nin puanlama sistemini akla getirdi.

Organize işler mi dönüyor? IMDb savasları

PLATFORMDA ORGANİZE GRUPLAR VAR

Organize hareket eden bazı gruplar, IMDb’deki yapımların puanlarını aşırı düşürüp yükseltebiliyor. Bazı yapımcıların ise bot hesaplarla film ve dizilerinin puanlarını yükseltmek için çalışma yaptırdığı söyleniyor. Fanların yorumları da abartılı olabiliyor. IMDb uzun yıllardır kendi platformunda manipülasyon yapılmaya çalışıldığını inkâr etmiyor. “Organize İşler” tartışması filmlerin puanlarının ne kadar “gerçek” olduğunu ve platformun güvenilirliğini tekrar gündeme getiriyor.

PUANLARIN NASIL HESAPLANDIĞI BİLİNMİYOR

IMDb’nin açıklamasında, bir film için görünen puanın basit aritmetik ortalama değil; ağırlıklandırılmış ortalama olduğu ifade ediliyor. Yani bütün oylar hesaba katılıyor ama her oyun nihai puana etkisi aynı değil.

Organize işler mi dönüyor? IMDb savasları

Sıra dışı oy faaliyeti tespit edildiğinde ise farklı ağırlıklandırma uygulanabildiği ve organize toplu puanlama girişimlerini etkisizleştirmek için sistemler kullandığı ifade ediliyor. Ancak IMDb puanların tam olarak nasıl hesaplandığını açıklamıyor.

"GÜVENİLİR DEĞİL"

Bütün bunlar bir filmin veya dizinin kalitesi için IMDb puanının kesin gösterge olmadığı görüşünü ortaya çıkarıyor. Türkiye gazetesine açıklama yapan sinema eleştirmeni Kerem Akça “IMDB güvenilir değil. ‘Organize İşler’ sürekli olumsuz yorumlar alan bir seridir. Netflix fazla iş yapmadığı için satılmıştı. Ancak IMDb’nin puanını bu kadar düşürmesini çok sağlıklı bulmuyorum” diyor. Akça, başka birçok filmin de sağlıklı olmayan bir şekilde en alt seviyeye düşürüldüğünü kaydederek “Bunlar bana tuhaf geliyor” ifadesini kullanıyor.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALAR ÇIKMIŞTI

IMDb’deki birçok sinema filmi, daha evvel negatif veya pozitif manipülasyonla gündeme gelmişti. “Küçük Deniz Kızı” binlerce düşük puan alınca saldırı kabul edilip puanlaması değiştirilmişti.

Organize işler mi dönüyor? IMDb savasları

“Captain Marvel” ve “The Last Jedi” gibi filmler de sosyal medya kampanyaları sonrasında düşük oylar almıştı. Ancak bunun tersi de vaki.

Hint yapımı “The Kashmir Files” da binlerce 10 puan alınca IMDb duruma müdahale etmişti. “Hababam Sınıfı” ise 9,1 puan almasına rağmen bu rakam abartılı bulunduğu için platformun Top 250 listesine alınmamıştı.

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