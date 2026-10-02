Orhan Gazi’nin 700 yıllık gümüş akçesi Londra’da satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

Osmanlı'nın kuruluş döneminde Orhan Gazi'nin Bursa'da bastırdığı gümüş sikkelerin ilk örneklerinden biri, Londra'da 1.500 sterlin fiyatla (yaklaşık 97 bin TL) satışa sunuldu.

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Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecinin izlerini taşıyan ve Orhan Gazi döneminde basılan en erken tip akçelerden biri olarak tanıtılan tarihî bir sikke, Londra'da satışa çıkarıldı. Londra merkezli koleksiyon ve mücevher sitesi House of Emirates'te satışa konulan tarihi paraya bin 500 sterlin (yaklaşık 97 bin TL) fiyat biçildi.

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Satış ilanında, "Sultan Orhan Gazi'nin hükümdarlığı sırasında tarihi Bursa Darphanesinde basılan olağanüstü nadir Osmanlı gümüş akçesi" olarak nitelendirilen tarihi paranın Osmanlı para sisteminin en erken ve tarihî açıdan en önemli aşamalarından birini temsil ettiği ifade edildi.

"İLK OSMANLI SİKKESİ"

Sikke ve banknotlar hakkında bilgi sunan uluslararası katalog ve koleksiyoncu platformu Numista'nın 100 üzerinden 93 nadirlik puanı verdiği paraya ilişkin ilanda, "Orhan Gazi akçesi, bir Osmanlı hükümdarının adını taşıdığı kesin olarak tespit edilmiş ilk Osmanlı sikkesi olarak kabul ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya yayılan en etkili güçlerden biri haline gelecek Türk imparatorluğunun doğuşuna tanıklık eden gümüş sikkenin ön yüzünde Orhan Gazi'nin ismi ve kendisine yönelik "Allah mülkünü daim kılsın" duası, arka yüzünde ise kelime-i tevhid ve dört halifenin isimleri yer alıyor.

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, ilk akçeyi 1324'te Yenişehir'de bastırmıştı. İlk akçe, Osmanlı'nın kendi adına para bastırabilen bir devlet olduğunun göstergesi olmuş, ekonomik bağımsızlık ve egemenliğin simgelerinden biri olarak kabul edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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