Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Ortak yapımlar yarışacak! Prestijli festivallere TRT çıkarması

Ortak yapımlar yarışacak! Prestijli festivallere TRT çıkarması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortak yapımlar yarışacak! Prestijli festivallere TRT çıkarması

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT ortak yapımı filmler, yurt dışındaki prestijli film festivallerinde yarışacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Söz konusu filmler, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek “81. Venedik Film Festivali”, “49. Toronto Film Festivali” ve “72. San Sebastian Film Festivali”nde yer alacak. Alexandros Avranas’ın yönettiği TRT ortak yapımı mülteci dramı filmi “Quiet Life” 28 Ağustos’ta başlayacak “81. Venedik Film Festivali”nin Orizzonti yarışmasında dünya prömiyerini yapacak.

Bir diğer TRT ortak yapımı “Gülizar” filmi, bu yıl 5-15 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak “49. Toronto Film Festivali”nin ilk ve ikinci filmlerin yarıştığı Discovery bölümünde dünya prömiyerini yapacak. Ayrıca “Gülizar” filmi 20-28 Eylül’deki “72. San Sebastian Film Festivali”nin “New Directors” bölümünde Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyada ilk! Kravatın tarihi bu müzede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyada ilk! Kravatın tarihi bu müzede - Kültür - SanatDünyada ilk! Kravatın tarihi bu müzedeAnadolu’nun ilk kaya mescidi kapılarını açtı - Kültür - SanatAnadolu’nun ilk kaya mescidi kapılarını açtıSinemada bu hafta | “Deadpool & Wolverine” Kendilerini kurtarmaya geldiler! - Kültür - SanatKendilerini kurtarmaya geldiler!Halûk Bilginer’in filmi Venedik’te yarışacak - Kültür - SanatHalûk Bilginer’in filmi Venedik’te yarışacakDört ülkede altı konser: TUGFO sanatçılarının Avrupa seferi! - Kültür - SanatTUGFO sanatçılarının Avrupa seferi!Yerebatan'a bakım: Önleyici koruma çalışması için kapatılacak - Kültür - SanatÖnleyici koruma çalışması için kapatılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...