Ortak yapımlar yarışacak! Prestijli festivallere TRT çıkarması

TRT ortak yapımı filmler, yurt dışındaki prestijli film festivallerinde yarışacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Söz konusu filmler, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek “81. Venedik Film Festivali”, “49. Toronto Film Festivali” ve “72. San Sebastian Film Festivali”nde yer alacak. Alexandros Avranas’ın yönettiği TRT ortak yapımı mülteci dramı filmi “Quiet Life” 28 Ağustos’ta başlayacak “81. Venedik Film Festivali”nin Orizzonti yarışmasında dünya prömiyerini yapacak.

Bir diğer TRT ortak yapımı “Gülizar” filmi, bu yıl 5-15 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak “49. Toronto Film Festivali”nin ilk ve ikinci filmlerin yarıştığı Discovery bölümünde dünya prömiyerini yapacak. Ayrıca “Gülizar” filmi 20-28 Eylül’deki “72. San Sebastian Film Festivali”nin “New Directors” bölümünde Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek.