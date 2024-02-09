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    • Oscar'a yeni bir kategori ekleniyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Oscar&#039;a yeni bir kategori ekleniyor
    Oscar, Sinema, Film, Oscar Ödülleri, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akademiye günler kala Oscar'a yeni bir kategorinin ekleneceği duyuruldu. "En iyi oyuncu seçimi" başlıklı kategoriyle cast direktörlerine de Oscar verilecek. 2026 Oscar'ında ilk ödül verilecek.

    Oscar Ödüllerine sayılı günle kala önümüzdeki yıllarda uygulanacak yeni bir kategorinin açıldığı duyuruldu. 

    Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang yaptıkları açıklamada oyuncu seçimi (cast) alanında da bir ödüllendirme yapılacak. En iyi oyuncu kadrosunu oluşturan cast direktörleri 2026'dan itibaren ödül alacak. 

    2013 YILINDA KURULMUŞTU

    Bill Kramer "Cast direktörleri film yapımında önemli bir role sahip. Akademi geliştikçe tanıdığımız ve kutladığımız disiplinlere oyuncu kadrosunu da eklemekten gurur duyuyoruz" derken, Janet Yang da "Cast Direktörleri Şube üyelerimizi bu heyecan verici haberle, bu dönemde gösterdikleri bağlılık ve gayretten dolayı tebrik ediyoruz.” diyerek duyuruyu yaptı.

    Akademinin Oyuncu Seçimi Şubesi (The Casting Directors Branch) 2013 yılında kurulmuş, 10 yıldır ödüllerin belirlenmesinde aktif rol oynuyordu. Önümüzdeki 2 yıl içinde en iyi oyuncuları seçen direktörler de Oscar için rekabet edecek.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OscarSinemaFilmOscar Ödülleri
    Haberler > Kültür - Sanat > Oscar'a yeni bir kategori ekleniyor
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