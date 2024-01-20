"Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi savaşsız Filistin'i gözler önüne seriyor

20 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 10:45

Üsküdar'da, "Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi düzenlenen bir törenle açıldı. Nevmekan'da gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösterildi.

Koleksiyoner Murat Kargılı ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in konuşma yaptığı açılış töreninde Kargılı, "Stereoskobik fotoğraflar, 1850 ve 1930'lu yıllar arasında milyonlarca amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından üretilmiştir. Bugün maalesef hiçbirimizin hafızasında kalmamış olan bu fotoğraf bizi yakın gerçekliğe doğru taşıyan bir materyaldir. Yazarken, çizerken, okurken tarihi ete kemiğe büründüren bir materyaldir. Geçmiş ve gerçeklikle köprü kurabilmemizi sağlayan bir materyaldir. Çok uzun zamandan beridir bunu sizlerle paylaşmayı hayal ediyordum. Her şeyin ötesinde ülkemizde ilçemize kültür ve sanat alanında yepyeni bir vizyon katan kıymetli başkanımız Hilmi Türkmen'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KUDÜS ÜÇ FATİHİN ŞEHRİ"

Ardından kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kudüs'ün özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Kudüs, Biz Mescid-i Aksa'yı, Kubbestüs Sahrayı görüyoruz. Kudüs 3 Fatih'in şehri. Hazreti Ömer, Selahattin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim'in şehri. Filistin deyince aklımıza Kudüs geliyor. Bu topraklar bizim kutsalımız ve mirasımız. Gençlerimizin hatıraları unutmaması gerekiyor" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sergiyle ilgili olarak, "Bugün Üsküdar'da Nevmekan sahilinde çok özel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyoruz. 'Osmanlı'nın Kudüs'ü Osmanlı'nın Filistin'i' adlı 3 boyutlu resim sergisi, iş insanı Murat Kargılı'nın özel koleksiyonundan seçilmiş fotoğrafları içeriyor. Sanatseverleri, İstanbulluları, Üsküdarlıları bu sergiyi görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Program Murat Kargılı'ya plaket takdimi ile sona erdi.