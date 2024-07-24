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Oyuncu Reeves: Hep ölümü düşünüyorum, bu iyi bir şey

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Reeves: Hep ölümü düşünüyorum, bu iyi bir şey

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Matrix” ve “John Wick” serisi gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Keanu Reeves, bu defa bir romana imza attı: “The Book of Elsewhere”

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - “Matrix” ve “John Wick” serisi gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Keanu Reeves, bu defa bir romana imza attı. Reeves, İngiliz bilim kurgu yazarı China Miéville ile birlikte kaleme aldığı ilk romanı “The Book of Elsewhere”de (Başka Yerin Kitabı)ölmeyi isteyen ölümsüz bir savaşçının hikâyesini mevzu ediniyor. Esere dair BBC News’e açıklamalarda bulunan usta oyuncu, ölümü hep düşündüğünü ve bunun faydalı olduğunu söyledi. Hollywood’un popüler oyuncusu “Elli dokuz yaşındayım ve devamlı ölümü düşünüyorum. Bu iyi bir şey. Umarım bu, aldığımız nefesin ve sahip olabileceğimiz ilişkilerin kıymetini bilmemizi sağlar” ifadelerini kullandı.  

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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