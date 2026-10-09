Özel gece...Cazın ustaları gençlerle buluştu

Akbank Caz Festivali kapsamında düzenlenen “Jamzz” masterclass programı, usta müzisyenlerle genç yetenekleri buluşturan özel konserle tamamlandı. Gecede finalistler de sahne alarak performans sergiledi.

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Akbank Caz Festivali çerçevesinde yeni yeteneklere alan açan “Jamzz” masterclass programı 6 Ekim gecesi özel bir konserle sona erdi.

Usta müzisyenler ile genç kabiliyetleri aynı sahnede buluşturan gece, piyanoda Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Binbaşgil, davulda Ferit Odman ve kontrbasta Kağan Yıldız’ın yer aldığı, Banu Kunt Işık’ın vokaliyle, Engin Recepoğulları’nın ise tenor saksafonuyla eşlik ettiği bir müzik şölenine dönüştü.

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2027’de düzenlenecek “Berklee at Umbria Jazz Clinics”e katılma hakkı kazanan “Jamzz” finalistleri Eyüp Efe Nurlu ve Selami Baysal ile geçen senenin finalistleri Onur Yalçın ve Savaş Şahin de konserde performans sergiledi.

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