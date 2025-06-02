Padişahlara sunulan eserler satışa çıkıyor! Sultanlara layık nesneler müzayedede

Altın tuğralı fermanlar, padişahlar için özel olarak tasarlanmış porselen tabaklar, kutular, seccadeler, şamdanlar ve diğerleri...

MURAT ÖZTEKİN - Arthill tarafından düzenlenen “Müzelik Eserler Müzayedesi”nde Osmanlı sarayı ve çevresine ait kıymetli eserler satışa çıkıyor. 15 Haziran’da gerçekleştirilecek açık artırmada, çeşitli tarihî nesneler ile sanat eserleri bir araya geliyor. Sultan II. Mahmud Han için özel olarak dizayn edilen ve sunulan porselen tabak, 3 bin 750 $ yani yaklaşık 150 bin Türk lirası başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Sultan Abdülaziz Han’a has tasarlanarak imal edilen yeşil tabak ise “ünik” yani eşsiz olarak tanımlanıyor. Tarihî tabak, 80 bin Türk lirası başlangıç fiyatıyla müzayedede yer alıyor. Sultan V. Mehmed Reşad için özel yapılmış elmaslarla bezeli İsviçre cep saati ise yine yaklaşık 150 bin TL açılış fiyatıyla müzayedeye çıkıyor. Eserin yaklaşık 950 bin liraya satılması bekleniyor. Osmanlı hanedanının estetik anlayışını yansıtan saray işi sahleplik için ise 235 bin TL başlangıç fiyatı veriliyor. Aynı zamanda Hoca Ali Rıza, Mehmet Güleryüz ve Ergin İnan gibi ressamların eserleri açık artırmayla satışa çıkıyor.

Müzayede 15 Haziran tarihinde The Ritz-Carlton Süzer Plaza’da yer alan “Arthill Event Hall”da ve online ortamda yapılacak. Eserler, bu tarihe kadar aynı binada görülebilecek.