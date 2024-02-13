Padişahların kıyafetleri bununla dikiliyordu! Türkiye'de unutulan "kutnu kumaşı" yurt dışında rağbet görüyor

Osmanlı padişahlarının kaftanlarının dikildiği kutnu kumaşı Türkiye'de unutulmaya yüz tutarken, yurt dışından ilgi görüyor. Bayrak, kravat, çanta gibi pek çok alanda kullanılan bu kumaşı Türkiye'de de Mekki ailesi 4 nesildir yaşatıyor.

Saray kumaşı olarak bilinen ve Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılan kutnu kumaşı, Gaziantep'teki el tezgahlarında geleceğe taşınıyor.

Kutnu kumaşı, tarihte olduğu kadar bugün de önemini koruyor.

Gaziantep’te kutnu kumaşı dokumaya devam eden 60 yıllık usta Abdulkadir Mekki, 4 kuşaktır bu mesleği geleceğe taşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş kutnu kumaşını yaşatmak için çaba sarf eden Mekki, bu kumaşı İngiltere, Fransa ve İspanya'ya ihraç ediyor.

Kutnu kumaşı, bugün çantadan, ayakkabı, kravat, ferace, nevresim takımları ve mobilyaya kadar her alanda kullanılan bir kumaş haline geldi. Kutnu kumaşı, kalitesi, şıklığı ve parlaklığı ile alımlı giyinmek isteyenlerin tercihi oluyor.

“4. KUŞAKTAN DEVAM ETMEKTEYİM”

Gaziantep yöresel kutnu kumaşların 4 kuşaktan beri devam ettirdiğini anlatan Abdulkadir Mekki, “Aile olarak 4. kuşaktan devam etmekteyim. Gaziantep yöresel kutnu kumaşları unutulmaya yüz tutmuş kumaşların, imalatı ve üretimini yapmaktayım. Ve aynı zamanda yeni neslin gelişmesi için eğitim veriyoruz. Kutnu kumaş, kutundan türemiş bir kelimedir. Kotun yani pamuk ve ipeğin birleşiminden elde edilen kumaş türüdür. Kendi aralarında değişik isimler aldı. Her kumaşı adı ve hikayesi vardır. Çin’den Anadolu’ya seyahatinde gelerek Selçuklular döneminde Anadolu Selçukluları Konya’da bulan onlardır. Daha sonra Osmanlı'ya ve ardından Türkiye’ye kadar gelmiştir” dedi.

“BİR ÜLKEYİ TEMSİL EDEN BAYRAK KUMAŞIDIR”

Kutnu kumaşın ülkeyi temsil eden bayrakta da kullanıldığını belirten Mekki, “Bebek doğar ve büyüyünceye kadar kutnu kumaşından giyer. Genç kızların çeyizlik kıyafetleri. Genç damatların pijamaları. Döşek, minder konusunda kullanılır. Bir ülkeyi temsil eden bayrak kumaşıdır. Orduyu temsil eden sancak kumaşıdır. Düz satenler, saten örgüleri, çiçekli ve saten atlas grubu. Günlük hayatta kullanılan meydaniye kumaşı vardır. Bunlar çok sağlam ve daha dayanıklıdır” ifadelerine yer verdi.

“KENDİNE GÖRE MESLEK HASTALIKLARI VAR”

Kutnu kumaşının üretim sorunlarına da değinen Mekki, “Kendine göre meslek hastalıkları var. Üretim konusunda problemimiz var. Üniversite mezunu gençler bu işe ilgi duymuyor. Sebebi ise maddi açıdan sıkıntı yaşıyorlar” dedi.

“KÜLTÜREL BOYUTTA ÇALIŞIYORUZ”

Yurt dışına satış yaptıklarını aktaran Mekki, “Kültürel boyutta çalışıyoruz. Bu kumaşlar dünyanın her yerinde mevcut. İspanya daha canlı kumaşalar kullanır. Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkede kullanılıyor. Hatta atalarımız İngiltere’de kraliyet ailesine kutnu kumaşlardan ürünler yapmış” ifadelerini kullandı.

“YÜZ YILLARDIR KULLANDIĞIMIZ KUMAŞLAR”

Kutnu kumaşın kültürel miras olduğunu belirten Mekki, “Kutnu kumaş bizim kültürel mirasımız. Yüz yıllardır kullandığımız kumaşlar. Sağlık açısından çok sağlıklı yazın serin, kışın sıcak tutan, teri çeker ve çok rahat bir kumaştır” şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANINDAN DESTEK"

Daha önce kumaşların Bursa’dan tedarik ettiğini söyleyen ve fiyatlar hakkında da bilgi veren Mekki, "Bursa Gemlik’te daha önce ipek fabrikası vardı. Ve biz doğal kumaşları oradan tedarik ediyorduk. Kullanım alanlarına göre fiyatlar değişiyor. 1 metre kumaş 350 TL’dir. 50 santim olan kumaşlar ise 250 TL’dir. Kaliteye göre fiyatlar değişmektedir. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan, Kumaş Atlası projesine aldı kutnu kumaşını. Türkiye’deki belli modacıların bize büyük desteği oluyor” diye konuştu.