Paha biçilemez tablolar! Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçının resimleri bir araya getirildi

Suriyeli sanatçı Marwan Kassab-Bachi’nin her biri vaktiyle rekor fiyatlara satılan tabloları için sergi açıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da Christie’s müzayede evinde düzenlenen “Marwan: A Soul in Exile” (Sürgünde Bir Ruh) sergisi dikkat çekti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Christie’s müzayede evi bu üçüncü yıllık yaz sergisinde Suriye doğumlu sanatçı Marwan Kassab-Bachi’yi (1934–2016) seçti.

Sanatçının hayatına ve sanat yolculuğuna odaklanan “Marwan: Sürgünde Bir Ruh" sergisi Avrupa ve Orta Doğu’daki seçkin kurumlardan ve özel koleksiyonlardan ödünç alınan 150'den fazla eserden oluşuyor.

Marwan’ın derinlemesine ifadeler taşıyan portreleri ve sürgün, kimlik ile insan olma hali üzerine yapılmış çalışmaları Batı'da büyük rağbet gördü.

Sergide 1973 tarihli "Im Bett II (Yatakta II)" adlı tablo da dahil on binlerce dolara satılan eserler yer aldı. 2024 yılında bir Marwan tablosu 400 bin doların üzerinde fiyatla alıcı bulmuştu.

"KENDİNİ KABUL ETTİRDİ"

Christie's Orta Doğu ve Afrika Başkanı Dr. Ridha Moumni ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu yaz Christie's Londra'da Marwan Kassab-Bachi'nin eşsiz vizyonuna adanmış üçüncü Arap Sanatı Sergisine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.

Marwan, Suriyeli mirası ve Almanya'daki sanat yolculuğu ile şekillenen son derece dokunaklı ve kendine has çalışmaları ile portreyi psikolojik keşif ve estetik deney alanı olarak yeniden tanımlayan son derece özgün bir sanatçıydı.

Yaygın olarak en önemli Arap sanatçılardan biri olarak kabul edilen Marwan, meditatif ve içe dönük bir pratikle portre sanatını yeniden keşfetti ve çağdaş Alman sanat sahnesinin önde gelen sanatçılarından biri olarak kendini kabul ettirdi.

Avrupa ve Orta Doğu'daki önemli kamu ve özel koleksiyonlardan istisnai ödünçleri bir araya getiren bu retrospektifi Londra'da sunmaktan ve bu başyapıtları yaz boyunca Londra'da bulunanlar için erişilebilir kılmaktan dolayı ayrıcalıklıyız."

İŞTE ÜNLÜ SANATÇININ SERGİSİNDEN FOTOĞRAFLAR: