Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Kültür - Sanat > 'Rachmaninoff'un kraliçesi' İstanbulluları büyüledi

    'Rachmaninoff'un kraliçesi' İstanbulluları büyüledi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    &#039;Rachmaninoff&#039;un kraliçesi&#039; İstanbulluları büyüledi
    İstanbul Kongre Merkezi, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    'Rachmaninoff'un kraliçesi' adıyla bilinen ünlü piyano virtüözü Valentina Lisitsa İstanbul'da konser verdi. Yaklaşık 2,5 saat süren konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

    Piyano virtüözü Valentina Lisitsa, Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

    Lisitsa, konserin ilk bölümünde Ludwig Van Beethoven'ın "Ay Işığı Sonatı" ve Mily Balakirev'in "İslamey" eserini, Sergei Rachmaninoff'un prelüdlerinden seçmeleri yorumladı, ikinci bölümde ise Frederic Chopin'in "Fantezi Op. 66", "Balad Op. 52", "Sherzo Op. 39" ve "Polonez Op. 57" ile Franz Liszt'in Macar Rapsodilerinden 2 ve 6'yı yorumladı.

    Konser yaklaşık 2,5 saat sürdü.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    500 yıllık çeşmenin açılışına yoğun ilgi! Beyoğlu Belediyesi Osmanlı yadigarı çeşmeleri suyla buluşturuyor - Kültür - SanatOsmanlı yadigarı çeşmeler suyla buluşuyorOsman Yüksel seyretse ağlardı! Bir zamanların "Mabetsiz şehri" Ankara'daki camiler teker teker görüntülendi - Kültür - SanatOsman Yüksel seyretse ağlardı! Bir zamanların "Mabetsiz şehri" Ankara'daki camiler teker teker görüntülendiŞehrin hafızası Türk Tarih Kurumu’na emanet! Hatay'ın enkazdan kurtarılan tarihi eserler teslim edildi - Kültür - SanatŞehrin hafızası Türk Tarih Kurumu’na emanet!Kapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla doldu - Kültür - SanatKapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla dolduHiroşima’daki atom bombası saldırısında eriyen saat müzayedede satıldı! İşte fiyatı - Kültür - SanatHiroşima’daki atom bombası saldırısında eriyen saat müzayedede satıldı! İşte fiyatıGörmeden ölmeyin! 800 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ziyarete açılacak - Kültür - SanatTürkiye'de "Görmeden ölmeyin" denilen eserler arasında!Niğde'deki fosil heyecanına Valilik'ten açıklama: Dinozor değil traverten - Kültür - SanatDinozor değil traverten