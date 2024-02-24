'Rachmaninoff'un kraliçesi' İstanbulluları büyüledi

'Rachmaninoff'un kraliçesi' adıyla bilinen ünlü piyano virtüözü Valentina Lisitsa İstanbul'da konser verdi. Yaklaşık 2,5 saat süren konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Piyano virtüözü Valentina Lisitsa, Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Lisitsa, konserin ilk bölümünde Ludwig Van Beethoven'ın "Ay Işığı Sonatı" ve Mily Balakirev'in "İslamey" eserini, Sergei Rachmaninoff'un prelüdlerinden seçmeleri yorumladı, ikinci bölümde ise Frederic Chopin'in "Fantezi Op. 66", "Balad Op. 52", "Sherzo Op. 39" ve "Polonez Op. 57" ile Franz Liszt'in Macar Rapsodilerinden 2 ve 6'yı yorumladı.

Konser yaklaşık 2,5 saat sürdü.