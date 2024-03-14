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Haberler > Kültür - Sanat > Resimleriyle 6 Şubatı anlattı! “At, Primitif ve Deprem” sergisi sanatseverleri bekliyor

Resimleriyle 6 Şubatı anlattı! “At, Primitif ve Deprem” sergisi sanatseverleri bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Resimleriyle 6 Şubatı anlattı! “At, Primitif ve Deprem” sergisi sanatseverleri bekliyor
Kahramanmaraş, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ressam Ömer Ünsal, tuval ve deri üzerine yağlı boya ve karışık teknikler kullanarak yaptığı eserlerinden oluşan “At, Primitif ve Deprem” temalı resim sergisini, sanatseverlerle buluşturacak.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerini yaşadığını belirten Ömer Ünsal, sergide doğadaki değişim ve dönüşümü yansıtan eserlerine yer vereceğini söyledi.

Resimleriyle 6 Şubatı anlattı! “At, Primitif ve Deprem” sergisi sanatseverleri bekliyor - 1. Resim

Kafkas asıllı olduğunu anlatan Ünsal, “Rus savaşlarında Kafkas ırkı atlar vardı. Birçok at ırkı yok oldu sadece Şağdi cinsi ırk kaldı. Bu atın anısına eserlerimde atları çalıştım. Atlar savaşta, barışta insanla birlikte yol almıştır. Bu nedenle kültürel yolculuk gibi düşündüm ve eserlerimde atlara da önem verdim” dedi.

Resimleriyle 6 Şubatı anlattı! “At, Primitif ve Deprem” sergisi sanatseverleri bekliyor - 2. Resim

Daha önce atlar ve primitif (Desenler- motifler) konularını eserlerine yansıttığına vurgu yapan Ünsal, “Şimdi bizleri derinden yaralayan depremlerin yaşattıklarını tuvalime yansıttım. Gaziantepli sanatseverleri sergi açılışına davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Ömer Ünsal’ın 20 eserinin yer alacağı “At, Primitif ve Deprem” temalı resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi’nde 15 Mart 2024 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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