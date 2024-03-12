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Haberler > Kültür - Sanat > RTÜK'ün "İslamofobi Forumu" başlıyor! Konu: İslam düşmanlığıyla mücadele stratejileri

RTÜK'ün "İslamofobi Forumu" başlıyor! Konu: İslam düşmanlığıyla mücadele stratejileri

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
RTÜK&#039;ün &quot;İslamofobi Forumu&quot; başlıyor! Konu: İslam düşmanlığıyla mücadele stratejileri

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, ‘Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi’ temasıyla 14 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) düzenlediği forumun teması ‘Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi’ olarak belirlendi.

Paydaşları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ile Türk Telekom ve Halkbank olacak.

Her yıl akademisyen, uzman ve fikir insanlarının katılımlarıyla İslam düşmanlığı sorununun giderilmesi için çözüm aranan toplantı zincirinin bu yılki ana konularından birisi Gazze olacak.

ATO Congresium’da düzenlenecek olan forum, iki ayrı oturum halinde İslam düşmanlığı konusu ele alınacak.

YAŞANANLARI FİLİSTİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ABD MUSTAFA ANLATACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’in moderatör olduğu ‘Küresel Boyutlarıyla İslamofobi’ başlıklı birinci oturumun ilk konuşmacısı Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Halid Abd Mustafa olacak.

Ardından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özcan Hıdır, Tulane Üniversitesi’nden Prof. Dr. Raymond Taras ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu İslamofobi hakkında konuşacak.

RTÜK'ün

YEREL BOYUTLARIYLA İSLAMOFOBİ KONUSU ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal’ın moderatörlüğünü yapacağı ikinci oturumda başlık ‘Yerel Boyutlarıyla İslamofobi’ olacak.

İkinci oturumda dikkat çeken konuşmacı ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan ‘Tarihten Günümüze Bir Hukuk Problemi Olarak İslamofobi’ konusunu anlatacak.

Hasan Doğan’dan sonra, SETA’dan Prof. Dr. Muhittin Ataman ve International Balkan Ünivesitesi’nden Prof. Dr. Shener Bilalli İslam düşmanlığıyla mücadele stratejilerini ortaya koyacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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