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Kültür - Sanat

Sanatçı Çıtak'ın 40 yıllık kareleri sergileniyor: Şiirsel enstantaneler

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Sanatçı Çıtak'ın 40 yıllık kareleri sergileniyor: Şiirsel enstantaneler
Başlık ResmiSanatçı Çıtak'ın 40 yıllık kareleri sergileniyor: Şiirsel enstantaneler

2023 yılında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak’ın 40 yıllık üretiminden seçilen eserler, “Kendine Ait Bir Ada” sergisiyle İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluştu. 100 fotoğrafın yer aldığı sergi, 23 Mayıs 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Manuel Çıtak, şiirsel belgesel fotoğrafın öne çıkan temsilcilerinden biriydi. 2023’te hayatını kaybeden sanatçı, 40 senelik fotoğraf yolculuğunda çarpıcı bir arşiv geride bıraktı.

Çıtak’ın eserleri ise “Manuel Çıtak: Kendine Ait Bir Ada” adlı sergiyle İstanbul Modern’de bir araya geldi. Geniş çerçeveli sergi, Çıtak’ın kendine has bakış açısını, şiirsel üslubunu ve fotoğraf dünyasının farklı katmanlarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

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Sanatçının insan hâllerini yansıtan meşhur siyah-beyaz kıyı fotoğraflarının yanı sıra şehir manzaraları, portreleri, Anadolu’da ve çevre ülkelerde çektiği fotoğrafları ile döneminde henüz yaygınlaşmamış panoramik formatta ürettiği çalışmaları da sergide yer alıyor.

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Sekiz kısımdan oluşan sergide; 100 fotoğraf, efemeralar ve sanatçının çektiği kısa görüntülerden kurgulanan bir video, Çıtak’ın üretim dünyasına kapsamlı bir bakış sunuyor. Sanatçının az bilinen çalışmalarını da gün ışığına çıkaran sergi 23 Mayıs 2027 tarihine kadar İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde görülebilir.

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