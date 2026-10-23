Sanatçılar İstanbul’la konuşuyor! Yedi isim şehri yorumladı

İstanbul’un şehir hafızasını, mimarisini ve kültürel kimliğini merkezine alan “İstanbul ile Konuşuyorum” sergisi, Ataşehir’deki İstanbul Alışveriş Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

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Yedi sanatçının eserlerinden meydana gelen sergi; resim, heykel, enstalasyon, dijital sanat, fotoğraf, seramik ve illüstrasyon gibi farklı disiplinleri bir araya getiriyor. İstanbul’un mazisi ile bugünü arasındaki ilişkiyi inceleyen eserler, ziyaretçilere şehirle kurdukları bağı farklı açılardan değerlendirme imkânı sunuyor.

Farklı alanlarda çalışmalar yapan Ozan Türkkan, Eylül Alıcı, Kıvanç Aykan, Raziyye Kuzu Atalay, Server Demirtaş, Selçuk Artut ve Fuat Değirmenci’nin eserleri, sergide yer alıyor. Sergi, “Bir şehrin hafızası yalnızca insanlarda mı yaşar?” sorusundan hareketle kentin seslerini, ritmini ve değişen yapısını konu ediniyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği “İstanbul ile Konuşuyorum”, 16 Aralık’a kadar görülebilecek.

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