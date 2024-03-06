Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Sanatçın yoksa Gazze'yi anlatamazsın! "Acının Başkenti Filistin" sergisinde 7 Ekimden bugüne yaşananlar resmedildi

Sanatçın yoksa Gazze'yi anlatamazsın! "Acının Başkenti Filistin" sergisinde 7 Ekimden bugüne yaşananlar resmedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Filistin, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail’in Gazze ve Filistin'de Müslümanlara uyguladığı soykırımı lanetlemek adına, "Acının Başkenti Filistin" adlı karikatür sergisi açıldı. Sergi açılışında konuşan karikatürist Muammer Erkul " Sanatçın yoksa sanatın yok, sanatın yoksa yarınların yok. Ne kadar çok sanatçı yetiştirirsek yarınlara o kadar fikir aktarabiliriz." dedi.

Üsküdar’da yazar ve karikatürist Muammer Erkul’un, zulme karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla savaşın başladığı 7 Ekim’den itibaren çizdiği karikatürlerden oluşan sergiye “Acının Başkenti Filistin” ismi verildi.

Sergi açılışında konuşan yazar ve karikatürist Muammer Erkul, "Savaş başladığından bu yana çiziyorum. 70'ten fazla çizim yaptım. Herkes elinden ne geliyorsa yapıyor. Benim de elimden çizmek geliyordu" dedi.

Sanatçın yoksa Gazze'yi anlatamazsın! Acının Başkenti Filistin sergisi 7 Ekimden bugüne yaşananlar resmedildi - 1. Resim

"NE KADAR SANATÇIN VARSA YARINLARA O KADAR FİKİR AKTARABİLİRSİN"

Erkul, "Buradaki öğrenci arkadaşlarımızla da faaliyetler yapıyoruz. Sanatçı yetiştirmeye çalışıyoruz.

Sanatçın yoksa sanatın yok, sanatın yoksa yarınların yok. Ne kadar çok sanatçı yetiştirirsek yarınlara o kadar fikir aktarabiliriz. Kendi sanatkarını yetiştiremezsen bu eserleri ortaya koyma şansın yok.

Burada Filistin meselesini, Gazze’deki Müslümanların derdini anlatıyoruz. Ortada bir soykırım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Müslümanların sahipsiz kalmaması gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sanatçın yoksa Gazze'yi anlatamazsın!

Serginin Filistin bayrağı renklerindeki yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı kurdele kesimiyle açılması dikkat çekti. Açılışa; AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Avukat Adem Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Hilmi Türkmen, Karikatürist Muammer Erkul’un yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Üsküdar Özel Çamlıca Yurdu'ndaki "Acının Başkenti Filistin" konulu sergi, devam eden günlerde de mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadın hakları için başladığı belgesel alt üst oldu! Yönetmen Cassie Jaye'nin Tedx Talks'a konu olan filmi: The Red Pill - Kültür - SanatKadın hakları için başladığı belgesel alt üst oldu!3 nesil bir sergi! İlhami Atalay, oğlu ve torunu ile buluştu - Kültür - Sanat3 nesil bir sergi! İlhami Atalay, oğlu ve torunu ile buluştuSinemada bu hafta | "Geride kalanlar" Hayat dersi! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | "Geride kalanlar" Hayat dersi!Akademi'de “LGBT dayatması” Oscar nereye gidiyor! - Kültür - SanatOscar nereye gidiyor!Ankaralılar çağdaş sanata ilgisiz mi? 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı sanat meraklılarını bekliyor - Kültür - SanatAnkaralılar çağdaş sanata ilgisiz mi? 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı sanat meraklılarını bekliyorAntalya'ya 500 milyon lira arkeoloji ödeneği! Bakan Ersoy "Geleceğe Miras Myra ve Limanı Andriake Projesi" tanıttı - Kültür - SanatBakanlıkta Antalya'ya 500 milyon lira arkeoloji ödeneği!Taksim Camii gül suyuyla yıkandı! Minarelerine kelime-i tevhid mahyası asılarak Ramazan'a hazırlandı - Kültür - SanatTaksim Camii gül suyuyla yıkandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...