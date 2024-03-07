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Sanatı metale işliyor! Süleymaniye'deki Iraklı Fuat Usta 50 yıllık tecrübesiyle demirle estetiği buluşturuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sanatı metale işliyor! Süleymaniye&#039;deki Iraklı Fuat Usta 50 yıllık tecrübesiyle demirle estetiği buluşturuyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

70 yaşındaki sanatkar Irak’ın Süleymaniye şehrinde 50 yıldan fazladır demircilik yapıyor. Atölyesinde Kur’an-ı Kerim ayetleriyle süslediği el emeği eserler ve demir portreler ortaya çıkarıyor.

Süleymaniye’de ilerleyen yaşına rağmen zorlu demircilik mesleğini sürdüren ve "Demirci Fuat" olarak tanınan Fuat Asinger, işini sanatla birleştirip dikkati çeken eserler hazırlıyor.

Çalışmalarını atölyesinde sergileyen Iraklı sanatkar, el emeği ürünlerine bölgedeki vatandaşların ilgisinin yoğun olmasına rağmen yüksek maliyetleri nedeniyle satışların düşük olduğunu belirtiyor.

1967 yılında 13 yaşındayken bir demirci ustasının yanında işe başlayan usta o günden beri bu mesleği icra etmeye devam ediyor.

Sanatı metale işliyor! Süleymaniye'deki Iraklı Fuat Usta 50 yıllık tecrübesiyle demirle estetiği buluşturuyor - 1. Resim 

Ustasından mesleğin inceliklerini öğrenmesinin ardından 1973 yılında kendi dükkanını açtığını aktaran Demirci Fuat, her zaman işine önem verdiğini, demiri sanatla buluşturma düşüncesinin ise bir arkadaşının 4 fotoğrafını demirle işlemesini istemesiyle başladığını anlattı.

Sanatı metale işliyor! Süleymaniye'deki Iraklı Fuat Usta 50 yıllık tecrübesiyle demirle estetiği buluşturuyor - 2. Resim

Süleymaniyeli sanatkar, “Bunu yaptıktan sonra bu işte kabiliyetimin olduğunu anladım. Yazı sanatı yapmaya karar verdim. Böylelikle demir şiş ve diğer demir parçalarından portre yapmaya başladım.” dedi.

Sanatı metale işliyor! Süleymaniye'deki Iraklı Fuat Usta 50 yıllık tecrübesiyle demirle estetiği buluşturuyor - 3. Resim

Son 30 yıldır demircilik mesleğini çoğunluğu insan portreleri olmak üzere resim ve Kur’an-ı Kerim ayetleri işleyerek geçirdiğini belirten Demirci Fuat, demirin eritilmesi, bükülmesi ve işlenmesinin zorlu, ayrıntılı ve yorucu olduğunu söyledi.

Sanatı metale işliyor! Süleymaniye'deki Iraklı Fuat Usta 50 yıllık tecrübesiyle demirle estetiği buluşturuyor - 4. Resim

Bazı portre ve ayet çalışmalarının aylar sürdüğünü belirten Iraklı sanatkar, “Mesela İhlas suresi 5 ayımı almıştı. Çünkü Kur’an-ı Kerim’deki yazılar ayrıntılı ve zordur.” ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK MALİYETLER YÜZÜNDEN DAHA ÇOK BAKMAYI TERCİH EDİYORLAR"

Kitap okumayı sevdiğini ve okumaları sırasında dikkatini çeken isimlerin portrelerini hazırladığını da belirten Demirci Fuat, eserlerinin maliyetli ve uzun zaman alması nedeniyle fiyatlarının da yüksek olduğunu söyledi.

Sanatı metale işliyor! Süleymaniye'deki Iraklı Fuat Usta 50 yıllık tecrübesiyle demirle estetiği buluşturuyor - 5. Resim

Vatandaşların çalışmalarını beğendiğini ancak maliyetli oluşu nedeniyle satın almak yerine çoğunlukla bakmayı tercih ettiklerini anlatan Süleymaniyeli sanatkar, dükkanında tuttuğu çalışmalarını sergilemek istediğini ancak bunun için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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