Beğeni toplayan tiyatro oyunlarının sahne kayıtları İstanbul’da gösterilecek.

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ENKA Sanat, Başka Sinema iş birliğiyle National Theatre Live’ın dünya çapında ses getiren tiyatro oyunları serisinden iki yapımı beyazperdeye taşıyacak. 1 Aralık’ta, Akademi Ödüllü Helen Mirren’in Kraliçe Elizabeth’i canlandırdığı “The Audience”, 15 Aralık’ta ise Breaking Bad ile tanınan Bryan Cranston’un kadrosunda yer aldığı “All My Sons” (Hepsi Oğlumdu) sanatseverlerle buluşacak.

ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek gösterimler çerçevesinde 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası uygulanacak.

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