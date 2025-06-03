Sinema ve tiyatronun 5 yıllık karnesi! Seyirci sayıları 150 milyonu geçti

Kovid-19 salgınıyla sarsılan sinema seyirci sayısı son 5 yılın toplamında 129 milyona, tiyatro seyirci sayısı da 25 milyona yaklaştı. Sinema seyirci sayılarındaki değişim dikkat çekerken tiyatroda önceki yıllara göre rekor kırıldığı görüldü. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumunun 2024 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri"nden yaptığı derlemeye göre, Kovid-19 salgını ve teknolojideki gelişmelerin etkilerine karşın ülkede tiyatro ve sinemaya ilgi devam ediyor.

Geçen yıl 2 bin 776 salonda 317 bin 274 koltukta sinemaseverler ağırlandı.

Sinema salonu ve koltuk sayısındaki artışa paralel olarak gösterilen yerli ve yabancı film satışlarında da artış görüldü.

SİNEMA SEYİRCİ SAYILARI

Sinema seyirci sayısı Kovid-19 salgını sonrasındaki toparlanma eğilimini geçen yıl da sürdürdü.

Seyirci sayısı, salgın dönemde uygulanan tedbirlerle birlikte 2020'de 17 milyon 226 bin 952, 2021'de ise 12 milyon 418 bin 777 kişiye kadar gerilemişti. Ancak 2022'de salgının etkilerinin kalkmaya başlamasıyla sinema seyirci sayısında büyük artış görüldü ve 35 milyon 754 bin 644 kişiye ulaşıldı.

İlerleyen yıllarda seyirci sayısı 30 milyonun üzerinde kalmaya devam ederken bu sayı 2023'te 31 milyon 5 bin 844, geçen yıl ise 32 milyon 538 bin 289 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılın toplamında seyirci sayısı 128 milyon 944 bin 506 oldu.

TİYATRO SEYİRCİSİNDE REKOR

Sinema seyirci sayısına benzer şekilde tiyatro seyirci sayısı da salgın sonrası toparlanma eğilimini geçen sezon da sürdürdü.

Salgın etkilerinin görüldüğü 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında sırasıyla 4 milyon 492 bin 293 ve 714 bin 864'e kadar gerileyen tiyatro seyirci sayısı, bir sonraki sezonda salgının etkilerinin azalmasıyla 5 milyon 451 bin 627 kişiye çıktı.

2022-2023 sezonunda 6 milyon 279 bin 512 olarak hesaplanan tiyatro seyirci sayısı, geçen sezon ise 8 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Son 5 sezonda ulaşılan tiyatro seyirci sayısı da 25 milyona yaklaştı.

Böylece, sinema ve tiyatro seyirci sayısı söz konusu sürede 153 milyon 935 bin 988 oldu.

SON 5 YILDA SİNEMA VE TİYATRO SEYİRCİ SAYILARI

SİNEMA SEYİRCİ SAYISI

2020 17.226.952

2021 12.418.777

2022 35.754.644

2023 31.005.844

2024 32.538.289

Toplam: 128.944.506

TİYATRO SEYİRCİ SAYISI

2019-2020 4.492.293

2020-2021 714.864

2021-2022 5.451.627

2022-2023 6.279.512

2023-2024 8.053.186

Toplam: 24.991.482