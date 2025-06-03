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Sinema ve tiyatronun 5 yıllık karnesi! Seyirci sayıları 150 milyonu geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sinema ve tiyatronun 5 yıllık karnesi! Seyirci sayıları 150 milyonu geçti
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kovid-19 salgınıyla sarsılan sinema seyirci sayısı son 5 yılın toplamında 129 milyona, tiyatro seyirci sayısı da 25 milyona yaklaştı. Sinema seyirci sayılarındaki değişim dikkat çekerken tiyatroda önceki yıllara göre rekor kırıldığı görüldü. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumunun 2024 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri"nden yaptığı derlemeye göre, Kovid-19 salgını ve teknolojideki gelişmelerin etkilerine karşın ülkede tiyatro ve sinemaya ilgi devam ediyor.

Geçen yıl 2 bin 776 salonda 317 bin 274 koltukta sinemaseverler ağırlandı.

Sinema salonu ve koltuk sayısındaki artışa paralel olarak gösterilen yerli ve yabancı film satışlarında da artış görüldü.

Sinema ve tiyatronun 5 yıllık karnesi! Seyirci sayıları 150 milyonu geçti - 1. Resim

SİNEMA SEYİRCİ SAYILARI

Sinema seyirci sayısı Kovid-19 salgını sonrasındaki toparlanma eğilimini geçen yıl da sürdürdü.

Seyirci sayısı, salgın dönemde uygulanan tedbirlerle birlikte 2020'de 17 milyon 226 bin 952, 2021'de ise 12 milyon 418 bin 777 kişiye kadar gerilemişti. Ancak 2022'de salgının etkilerinin kalkmaya başlamasıyla sinema seyirci sayısında büyük artış görüldü ve 35 milyon 754 bin 644 kişiye ulaşıldı.

İlerleyen yıllarda seyirci sayısı 30 milyonun üzerinde kalmaya devam ederken bu sayı 2023'te 31 milyon 5 bin 844, geçen yıl ise 32 milyon 538 bin 289 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılın toplamında seyirci sayısı 128 milyon 944 bin 506 oldu.

Sinema ve tiyatronun 5 yıllık karnesi! Seyirci sayıları 150 milyonu geçti - 2. Resim

TİYATRO SEYİRCİSİNDE REKOR

Sinema seyirci sayısına benzer şekilde tiyatro seyirci sayısı da salgın sonrası toparlanma eğilimini geçen sezon da sürdürdü.

Salgın etkilerinin görüldüğü 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında sırasıyla 4 milyon 492 bin 293 ve 714 bin 864'e kadar gerileyen tiyatro seyirci sayısı, bir sonraki sezonda salgının etkilerinin azalmasıyla 5 milyon 451 bin 627 kişiye çıktı.

2022-2023 sezonunda 6 milyon 279 bin 512 olarak hesaplanan tiyatro seyirci sayısı, geçen sezon ise 8 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Son 5 sezonda ulaşılan tiyatro seyirci sayısı da 25 milyona yaklaştı.

Böylece, sinema ve tiyatro seyirci sayısı söz konusu sürede 153 milyon 935 bin 988 oldu.

SON 5 YILDA SİNEMA VE TİYATRO SEYİRCİ SAYILARI 

SİNEMA SEYİRCİ SAYISI

2020    17.226.952    

2021    12.418.777    

2022    35.754.644    

2023    31.005.844    

2024    32.538.289    

Toplam: 128.944.506    

TİYATRO SEYİRCİ SAYISI

2019-2020    4.492.293

2020-2021    714.864

2021-2022    5.451.627

2022-2023    6.279.512

2023-2024    8.053.186

Toplam: 24.991.482

Kaynak: Anadolu Ajansı
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